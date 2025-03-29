Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавые царапины и порванная куртка: Добронравов рассказал о цене съёмок с медведем
Когда хочется сладкого, а нельзя — этот апельсиновый торт спасёт
DOT-3 или DOT-4? Один выбор — и тормоза работают совсем по-другому
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры

Лепешки на кефире с пряностями, которые нужно попробовать прямо сейчас

1:58
Еда

Бездрожжевые лепешки на кефире с пряностями и семечками — идеальная альтернатива хлебу! Эти лепешки пекутся быстро и легко, а их аромат наполнит кухню, заставляя всех собраться за столом. Они получаются мягкими, с лёгкой хрустящей корочкой и богатым вкусом благодаря добавленным специям и семечкам.

лепешки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
лепешки

Продукты (на 3 порции):

  • Кефир — 1 стакан

  • Мука — 400 г

  • Сода — 0,5 ч. ложки

  • Соль — 1-2 щепотки

  • Тмин — 1 щепотка

  • Кориандр — 1 щепотка

  • Семечки подсолнечника чищеные — 2-3 ст. ложки

Пошаговый рецепт:

  1. В кефир добавьте соду. Это обеспечит лёгкость теста.

  2. Пряности (тмин и кориандр) нужно измельчить для более яркого аромата.

  3. Добавьте пряности и соль в кефир. Хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

  4. Постепенно всыпьте муку и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким.

  5. Добавьте семечки и аккуратно вмесите их в тесто. Это придаст лепешкам вкусную текстуру.

  6. Замесите тесто, накройте пленкой и оставьте на 30 минут для настойки.

  7. Включите духовку, а противень застелите пекарской бумагой и смажьте маслом.

  8. Разделите тесто на три части и руками сформируйте длинные лепешки из теста толщиной 0,5 см.

  9. Выпекайте лепешки при 200°C. Сначала 5-7 минут с одной стороны, затем переверните и выпекайте еще 5-7 минут.

  10. Готовые лепешки положите в пакет и дайте им отдохнуть 20-30 минут. Это сделает их мягкими и ароматными.

Вот и все! Лепешки на кефире готовы. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а также подойдут как самостоятельный перекус.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
ТОП-5 самых неуклюжих грузовиков СССР  
Авто
ТОП-5 самых неуклюжих грузовиков СССР   Аудио 
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Садоводство, цветоводство
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Популярное
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.

АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Не балкон и не комната: зачем в квартире нужна лоджия — и чего с ней делать нельзя
Сводка с фронта: Зеленский приказал наступать на Курск и Белгород, Рамштайн возглавят ФРГ и Британия Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Последние материалы
Не знал, что умывание может быть опасным! Три секретных угрозы для кожи, скрытые в температуре воды
Редкий вид глистов: египетский отдых обернулся кошмаром для пятилетнего ребёнка
Эта ошибка с кофе рушит вам весь режим — вы её точно совершаете
Один вечер — и утро бодрое: как маленькая привычка творит чудо
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Важно не перепутать: как правильно выбрать сплит-систему для квартиры
В руинах форта нашли древний меч — и это меняет наши представления об эпохе
Грязь в баке приходит с бензовозом — как не стать жертвой случайности
Сидевшим несколько месяцев без денег сотрудникам бюджетных организаций ДНР пообещали выплаты со дня на день
Смоки 2.0: новый макияж глаз, который работает и в офисе, и на вечеринке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.