Лепешки на кефире с пряностями, которые нужно попробовать прямо сейчас

Бездрожжевые лепешки на кефире с пряностями и семечками — идеальная альтернатива хлебу! Эти лепешки пекутся быстро и легко, а их аромат наполнит кухню, заставляя всех собраться за столом. Они получаются мягкими, с лёгкой хрустящей корочкой и богатым вкусом благодаря добавленным специям и семечкам.
Кефир — 1 стакан
Мука — 400 г
Сода — 0,5 ч. ложки
Соль — 1-2 щепотки
Тмин — 1 щепотка
Кориандр — 1 щепотка
Семечки подсолнечника чищеные — 2-3 ст. ложки
В кефир добавьте соду. Это обеспечит лёгкость теста.
Пряности (тмин и кориандр) нужно измельчить для более яркого аромата.
Добавьте пряности и соль в кефир. Хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились.
Постепенно всыпьте муку и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким.
Добавьте семечки и аккуратно вмесите их в тесто. Это придаст лепешкам вкусную текстуру.
Замесите тесто, накройте пленкой и оставьте на 30 минут для настойки.
Включите духовку, а противень застелите пекарской бумагой и смажьте маслом.
Разделите тесто на три части и руками сформируйте длинные лепешки из теста толщиной 0,5 см.
Выпекайте лепешки при 200°C. Сначала 5-7 минут с одной стороны, затем переверните и выпекайте еще 5-7 минут.
Готовые лепешки положите в пакет и дайте им отдохнуть 20-30 минут. Это сделает их мягкими и ароматными.
Вот и все! Лепешки на кефире готовы. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а также подойдут как самостоятельный перекус.
Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.
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