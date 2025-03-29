Лепешки на кефире с пряностями, которые нужно попробовать прямо сейчас

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Бездрожжевые лепешки на кефире с пряностями и семечками — идеальная альтернатива хлебу! Эти лепешки пекутся быстро и легко, а их аромат наполнит кухню, заставляя всех собраться за столом. Они получаются мягкими, с лёгкой хрустящей корочкой и богатым вкусом благодаря добавленным специям и семечкам.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain лепешки

Продукты (на 3 порции):

Кефир — 1 стакан

Мука — 400 г

Сода — 0,5 ч. ложки

Соль — 1-2 щепотки

Тмин — 1 щепотка

Кориандр — 1 щепотка

Семечки подсолнечника чищеные — 2-3 ст. ложки

Пошаговый рецепт:

В кефир добавьте соду. Это обеспечит лёгкость теста. Пряности (тмин и кориандр) нужно измельчить для более яркого аромата. Добавьте пряности и соль в кефир. Хорошо перемешайте, чтобы они равномерно распределились. Постепенно всыпьте муку и замешивайте тесто. Оно должно быть мягким и слегка липким. Добавьте семечки и аккуратно вмесите их в тесто. Это придаст лепешкам вкусную текстуру. Замесите тесто, накройте пленкой и оставьте на 30 минут для настойки. Включите духовку, а противень застелите пекарской бумагой и смажьте маслом. Разделите тесто на три части и руками сформируйте длинные лепешки из теста толщиной 0,5 см. Выпекайте лепешки при 200°C. Сначала 5-7 минут с одной стороны, затем переверните и выпекайте еще 5-7 минут. Готовые лепешки положите в пакет и дайте им отдохнуть 20-30 минут. Это сделает их мягкими и ароматными.

Вот и все! Лепешки на кефире готовы. Они станут отличным дополнением к любому блюду, а также подойдут как самостоятельный перекус.

Уточнения

Лепёшка — печёное изделие из теста, преимущественно круглое и плоское.

