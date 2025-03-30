Главное в процессе приготовления идеальных меренг — следовать рецепту и не спешить, и вот вам потрясающее лакомство. Давайте поделюсь с вами этим простым, но проверенным рецептом, который всегда приносит успех.
Белки яичные — 4 шт.
Соль — на кончике ножа
Ванильный сахар — половина пакетика
Сахар — 1 + четверть стакана
Масло для смазывания формы
Отделяем белки от желтков и ставим миску в холодильник на 1 час. Этот шаг помогает белкам лучше взбиваться, а также предотвращает их перегрев.
В железной миске начинаем взбивать белки с щепоткой соли. На полной мощности миксера это займет около 5 минут, пока не появится хорошая устойчивая пена.
Постепенно добавляем ванильный сахар и сахар. Важно добавлять сахар по чуть-чуть, чтобы пена не оседала. Это мы с дочкой делаем совместно — она взбивает, а я подсыпаю сахар, чтобы все равномерно распределилось.
Когда белковая пена становится устойчивой и перестает растекаться, значит, все готово. Переходим к следующему шагу!
На промасленный пергамент выдавливаем белковое тесто с помощью кондитерского мешочка в виде маленьких лепешечек. Это придаст им форму, чтобы они красиво пропеклись.
Разогреваем духовку до 75-80°C и ставим противень на 1 час 25 минут. Важно, чтобы температура была низкой, чтобы безе высохло, но не подгорело.
После этого достаем меренги из духовки и даем им остыть. Они должны быть легкими, хрустящими и воздушными.
И всё! Меренги готовы, но, если хотите, можно добавить сверху немного шоколада для дополнительного вкуса. Хотя, если быть честным, первая тарелка исчезла у нас буквально за час — такие они вкусные!
Безе́ (фр baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.