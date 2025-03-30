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Не верьте мифам: вот как сделать меренгу, которая получается всегда

2:02
Еда

Главное в процессе приготовления идеальных меренг — следовать рецепту и не спешить, и вот вам потрясающее лакомство. Давайте поделюсь с вами этим простым, но проверенным рецептом, который всегда приносит успех.

безе
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
безе

Продукты (на 10 порций):

  • Белки яичные — 4 шт.

  • Соль — на кончике ножа

  • Ванильный сахар — половина пакетика

  • Сахар — 1 + четверть стакана

  • Масло для смазывания формы

Шаги приготовления:

  1. Отделяем белки от желтков и ставим миску в холодильник на 1 час. Этот шаг помогает белкам лучше взбиваться, а также предотвращает их перегрев.

  2. В железной миске начинаем взбивать белки с щепоткой соли. На полной мощности миксера это займет около 5 минут, пока не появится хорошая устойчивая пена.

  3. Постепенно добавляем ванильный сахар и сахар. Важно добавлять сахар по чуть-чуть, чтобы пена не оседала. Это мы с дочкой делаем совместно — она взбивает, а я подсыпаю сахар, чтобы все равномерно распределилось.

  4. Когда белковая пена становится устойчивой и перестает растекаться, значит, все готово. Переходим к следующему шагу!

  5. На промасленный пергамент выдавливаем белковое тесто с помощью кондитерского мешочка в виде маленьких лепешечек. Это придаст им форму, чтобы они красиво пропеклись.

  6. Разогреваем духовку до 75-80°C и ставим противень на 1 час 25 минут. Важно, чтобы температура была низкой, чтобы безе высохло, но не подгорело.

  7. После этого достаем меренги из духовки и даем им остыть. Они должны быть легкими, хрустящими и воздушными.

И всё! Меренги готовы, но, если хотите, можно добавить сверху немного шоколада для дополнительного вкуса. Хотя, если быть честным, первая тарелка исчезла у нас буквально за час — такие они вкусные!

Уточнения

Безе́ (фр  baiser «целовать»), мере́нга (фр. meringue) — французское пирожное из запечённых взбитых яичных белков с сахаром.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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