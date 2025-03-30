Как очистить яблоко за 20 секунд — и не поверите, без ножа: действительно рабочие лайфхаки

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Кухня — это сердце дома, место, где каждое приготовление пищи превращается в маленькое кулинарное чудо. Но если вы хотите сделать процесс приготовления ещё более приятным и эффективным, стоит использовать несколько хитростей. Вот подборка лайфхаков, которые помогут вам сэкономить время, улучшить результаты и поддерживать порядок.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Приготовление пищи на индукционной печи

1. Легкое удаление кожуры с фруктов

Нужно быстро очистить яблоко? Просто проколите его иглой и выдавите пару капель сока. Затем положите яблоко в микроволновку на 20 секунд, и кожура легко сойдёт!

2. Быстрое размягчение сливочного масла

Не успеваете дождаться, чтобы сливочное масло стало мягким? Просто накройте холодный кусок масла тёплым стаканом, и оно быстро станет мягким и готовым к использованию.

3. Продление свежести зелени

Осталась зелень после приготовления? Не спешите её выбрасывать! Порежьте зелень мелко, разложите по формочкам для льда, залейте оливковым маслом и заморозьте. Это позволит сохранить аромат и вкус зелени надолго!

4. Предотвращение выкипания супа

Чтобы суп не выкипал из кастрюли, положите деревянную ложку поперёк края посуды. Этот трюк предотвратит образование пены и защитит вашу плиту от грязи.

5. Удобное хранение коричневого сахара

Чтобы коричневый сахар не засыхал и не склеивался, положите в контейнер с сахаром дольку апельсина или яблока. Это поможет поддерживать оптимальную влажность и сохранить сахар мягким.

6. Лёгкое удаление запаха с разделочной доски

Чтобы избавиться от неприятного запаха на разделочной доске, натрите её половинкой лимона, обмакнутой в соль. Оставьте на 15 минут, затем смойте — и доска будет как новая!

7. Ускоренное приготовление мясного хлеба

Чтобы мясной хлеб пропёкся быстрее, разложите фарш по формочкам для маффинов. Это поможет ему равномерно пропечься и сэкономит ваше время.

8. Защита от проливания при кипячении

При кипячении воды или варке супа, просто положите деревянную ложку поперёк кастрюли. Это предотвратит выкипание жидкости и поможет вам избежать грязной плиты.

9. Лёгкое разделение яиц

Чтобы легко отделить белок от желтка, используйте пластиковую бутылку. Сожмите её, поднесите горлышко к желтку, отпустите — вакуум вытянет желток, оставив белок в посуде.

10. Быстрое охлаждение напитков

Хотите быстро охладить напитки? Оберните бутылку влажной бумажной салфеткой и поставьте её в морозильник на 15-20 минут. Холод передастся через ткань, ускоряя процесс охлаждения.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

