Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите кота, но боитесь проблем? Эти породы не подведут
Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку
Чистота доводит до аллергии: опасность антисептиков для детей
Самый опасный пляж в мире: почему здесь опасно даже ходить
Делим комнату грамотно: лайфхаки зонирования без перегородок
Грядка на стероидах: что кладут в землю ради XXL урожая
Минута милоты: стомиллионная окаменелость была названа в честь матери первооткрывателя
ТОП-5 забытых мотоциклов СССР
Минимум усилий, максимум моды: аксессуары, которые собирают образ за секунду

Как очистить яблоко за 20 секунд — и не поверите, без ножа: действительно рабочие лайфхаки

3:01
Еда

Кухня — это сердце дома, место, где каждое приготовление пищи превращается в маленькое кулинарное чудо. Но если вы хотите сделать процесс приготовления ещё более приятным и эффективным, стоит использовать несколько хитростей. Вот подборка лайфхаков, которые помогут вам сэкономить время, улучшить результаты и поддерживать порядок.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

1. Легкое удаление кожуры с фруктов

Нужно быстро очистить яблоко? Просто проколите его иглой и выдавите пару капель сока. Затем положите яблоко в микроволновку на 20 секунд, и кожура легко сойдёт!

2. Быстрое размягчение сливочного масла

Не успеваете дождаться, чтобы сливочное масло стало мягким? Просто накройте холодный кусок масла тёплым стаканом, и оно быстро станет мягким и готовым к использованию.

3. Продление свежести зелени

Осталась зелень после приготовления? Не спешите её выбрасывать! Порежьте зелень мелко, разложите по формочкам для льда, залейте оливковым маслом и заморозьте. Это позволит сохранить аромат и вкус зелени надолго!

4. Предотвращение выкипания супа

Чтобы суп не выкипал из кастрюли, положите деревянную ложку поперёк края посуды. Этот трюк предотвратит образование пены и защитит вашу плиту от грязи.

5. Удобное хранение коричневого сахара

Чтобы коричневый сахар не засыхал и не склеивался, положите в контейнер с сахаром дольку апельсина или яблока. Это поможет поддерживать оптимальную влажность и сохранить сахар мягким.

6. Лёгкое удаление запаха с разделочной доски

Чтобы избавиться от неприятного запаха на разделочной доске, натрите её половинкой лимона, обмакнутой в соль. Оставьте на 15 минут, затем смойте — и доска будет как новая!

7. Ускоренное приготовление мясного хлеба

Чтобы мясной хлеб пропёкся быстрее, разложите фарш по формочкам для маффинов. Это поможет ему равномерно пропечься и сэкономит ваше время.

8. Защита от проливания при кипячении

При кипячении воды или варке супа, просто положите деревянную ложку поперёк кастрюли. Это предотвратит выкипание жидкости и поможет вам избежать грязной плиты.

9. Лёгкое разделение яиц

Чтобы легко отделить белок от желтка, используйте пластиковую бутылку. Сожмите её, поднесите горлышко к желтку, отпустите — вакуум вытянет желток, оставив белок в посуде.

10. Быстрое охлаждение напитков

Хотите быстро охладить напитки? Оберните бутылку влажной бумажной салфеткой и поставьте её в морозильник на 15-20 минут. Холод передастся через ткань, ускоряя процесс охлаждения.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Садоводство, цветоводство
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Забудьте про Дубай: этот курорт поразит вас ценами и чистотой – вот куда стоит ехать за солнцем
Туризм
Забудьте про Дубай: этот курорт поразит вас ценами и чистотой – вот куда стоит ехать за солнцем Аудио 
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Делим комнату грамотно: лайфхаки зонирования без перегородок
Грядка на стероидах: что кладут в землю ради XXL урожая
Минута милоты: стомиллионная окаменелость была названа в честь матери первооткрывателя
ТОП-5 забытых мотоциклов СССР
Минимум усилий, максимум моды: аксессуары, которые собирают образ за секунду
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Питомец тает на глазах, хотя ест как обычно? Причина может быть опасной
С апреля права обнуляются — кого заставят сдавать экзамены с нуля
Вспышка загадочной инфекции: первый смертельный случай в Подмосковье
Пушистый караван доброты прибывает в Санкт-Петербург
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.