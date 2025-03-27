Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После этой роли Зендея проснётся легендой: перевоплощение в Ронни Спектор
Салон воняет? Есть способ посвежее любого освежителя
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы
ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали

Как из обычного карпа сделать звезду ужина — секреты простого, но шикарного блюда

1:39
Еда

Жареный карп с овощным соусом — это просто, быстро и очень вкусно. Нежное филе карпа в сочетании с помидорами, сладким перцем и свежей зеленью придаёт блюду невероятный вкус и аромат. Это идеальное блюдо, которое можно приготовить на ужин, если хотите удивить близких чем-то необычным, но не слишком сложным.

Приготовлен рыбы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Приготовлен рыбы

Подготовка рыбы

Для этого рецепта карпа важно использовать свежую рыбу, так как замороженная рыба может стать сухой и потерять часть своих полезных свойств. Карп нужно тщательно очистить от чешуи и костей, а затем нарезать на крупные кусочки. Далее, рыбу обжариваем на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон, чтобы сохранить её сочность и вкус.

Овощной соус: простота и вкус

Пока рыба жарится, готовим овощной соус. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем лук до золотистости, затем добавляем натертую морковь и сладкий перец. Всё это обжариваем несколько минут, после чего добавляем измельчённые помидоры и тушим до нужной консистенции. Соус обязательно солим и перчим по вкусу, а для аромата добавляем свежую петрушку и чеснок.

Как подавать жареного карпа с соусом

Готовый карп выкладываем на тарелку, поливаем овощным соусом и украшаем свежей зеленью. Это блюдо можно подавать с гарниром из картофеля, риса или вермишели. Оно идеально подойдёт для семейного ужина или как основное блюдо на праздничный стол.

Уточнения

Саза́н или обыкновенный карп (лат. Cyprinus carpio), — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Методом селекции получены культурные формы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Секреты загробной жизни: как простые предметы раскрывают тайны древних обрядов Игорь Буккер Самолёт Ту-304. Так и не взлетевший дальнемагистральный лайнер СССР Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Последние материалы
Эти шаги перед выпечкой спасут кулич от горечи и химии
Строитель с тёмным прошлым: новая роль Стэтхема удивит даже преданных фанатов
Олимпийский чемпион Сочи 2014 Вик Уайлд представил на Роза Хутор собственную линейку сноубордов
Полный фарш в бюджетной Granta — АВТОВАЗ пошёл навстречу водителям
Никогда бы не была там, где я сейчас: Ольга Бузова сравнила себя с Путиным и поделилась секретом своего успеха
Лилиевый удар по женскому здоровью: депутат наехал на косметику из Европы
Как из обычного карпа сделать звезду ужина — секреты простого, но шикарного блюда
ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли стать культовыми, но не стали
Аллергия — не приговор: вот какие животные подойдут вам
Последняя воля Анастасии Заворотнюк: как разделят имущество между мужем и детьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.