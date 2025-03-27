Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективный домашний спрей против мха: избавьтесь от нежелательного растительности на газоне
После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком
Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление
Переход от зимы к весне: пять простых шагов для обновления гардероба с минимальными затратами
Секрет китайского экспорта в Россию: кофе из Поднебесной растёт, а чай падает
Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера
Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда
Хрустящий секрет: как приготовить Цезарь, от которого все будут в восторге
Куда поехать в апреле: неожиданные открытие для бюджетных туристов

Забудьте о майонезе: новый ингредиент сделает ваш салат с тунцом незабываемым

2:00
Еда

Приготовление салата с тунцом может превратиться в настоящий творческий процесс, если постоянно экспериментировать с различными рецептами. Одним из простых вариантов является блюдо, напоминающее магазинный салат: достаточно смешать тунец с майонезом до кремообразной консистенции. Однако для более изысканного вкуса стоит добавить свежие травы, такие как укроп или петрушка, а также немного остроты от лука или шалота и кислинки от каперсов, лимонов, корнишонов или пепперончини.

Салат с тунцом, огурцом и яйцами
Фото: flickr.com by nvarchar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат с тунцом, огурцом и яйцами

В последнее время популярным дополнением к салату с тунцом стал рассол от пепперончини. Он придает блюду пикантность, легкую кислинку и связывает все ингредиенты, создавая более насыщенный и сбалансированный вкус. Уксус, соль и специи в рассоле добавляют глубину, а кислотность делает тунец мягче и кремообразнее. Этот ингредиент также увеличивает влажность салата, предотвращая его высыхание, пишет RealSimple.

Чтобы приготовить салат с использованием рассола от пепперончини, выполните следующие шаги:

  1. Разомните тунец вилкой, добавив майонез, мелко нарезанный сельдерей, соль, перец и немного рассола.
  2. Продолжайте разминать, пока не достигнете желаемой текстуры. При желании можно добавить другие ингредиенты, такие как нарезанные пепперончини, каперсы, шалот или зелень.
  3. Для разнообразия вкуса можно использовать и другие ингредиенты, такие как:
  • приправы,
  • сливочные заправки,
  • греческий йогурт,
  • дижонская или медовая горчица,
  • лимонный сок,
  • оливковый рассол,
  • рассол от огурцов.

Эти ингредиенты добавят влаги и аромата вашему салату. Для более сытного варианта можно добавить оливки, рубленые соленые огурцы, фенхель или нарезанные помидоры.

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Еда и рецепты
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее Аудио 
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Садоводство, цветоводство
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Последние материалы
Эффективный домашний спрей против мха: избавьтесь от нежелательного растительности на газоне
После этого обновления на смартфоне предыдущие поездки покажутся каменным веком
Владельцы Xiaomi, Redmi и POCO – готовьтесь! Скоро крупное обновление
Переход от зимы к весне: пять простых шагов для обновления гардероба с минимальными затратами
Секрет китайского экспорта в Россию: кофе из Поднебесной растёт, а чай падает
Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера
Ваша чистота не спасёт: откуда берутся блохи и как прогнать их навсегда
Хрустящий секрет: как приготовить Цезарь, от которого все будут в восторге
Куда поехать в апреле: неожиданные открытие для бюджетных туристов
Хвост виляет, а зубы наготове: что скрывает милая морда вашей собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.