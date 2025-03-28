Секретный рецепт жареного картофеля, который изменит ваше представление об ужине

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка с фасолью и куриным филе — это не просто привычное блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая удивит и порадует ваших близких. Попробовав рецепт, предложенный в одном популярном журнале, я решила приготовить это блюдо для своей семьи, и оно стало одним из любимых в нашем доме. Этот вариант жареной картошки с добавлением овощей и куриного филе — идеальный способ сделать ужин не только вкусным, но и сытным. Рецепт очень простой, но результат действительно впечатляющий.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жареная картошка

Продукты (на 2 порции):

Картофель — 400 г

Морковь — 150 г

Куриное филе — 200 г

Фасоль вареная — 1 стакан

Чеснок — 1 зубок

Перец острый — 1 шт.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Соевый соус — 2 ст. л.

Масло растительное рафинированное — по необходимости

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля. Картофель очищаем от кожуры и натираем на специальной терке, которая нарезает его соломкой (для овощей по-корейски). Это придаст картошке необычную текстуру и сделает блюдо более оригинальным. Морковь. Точно так же, как и с картофелем, натираем морковь на терке. Это придаст блюду яркость и сделает его более красочным. Куриное филе. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками, чтобы оно быстрее прожарилось и впитало все ароматы. Обжарка картофеля. В большой чугунной сковороде разогреваем немного растительного масла (1-2 ст. л.), доводим масло до появления дыма и выкладываем картофельную соломку. Обжариваем до золотистого цвета, регулярно помешивая (5-7 минут). Обжарка моркови. В другой сковороде разогреваем ещё 1 ст. л. растительного масла и обжариваем морковь до золотистости. После этого выкладываем её в сковороду с картофелем. Обжарка курицы. В сковороду, где жарилась морковь, выкладываем куриное филе и обжариваем 5-7 минут до готовности. Перекладываем филе на тарелку. Подготовка чеснока и перца. Мелко нарезаем чеснок и острый перец. Готовим соус. В пустой сковороде разогреваем 1 ст. л. масла, выкладываем чеснок и перец, готовим их не дольше минуты. Затем заливаем соевым соусом и перемешиваем. Собираем блюдо. В сковороду с чесноком и перцем выкладываем жареное филе, фасоль, картофель с морковью. Добавляем соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем — и блюдо готово! Подача. Подавайте жареную картошку с фасолью и куриным филе, не забыв добавить соленые огурцы (у меня были корнишоны) — это придаст блюду приятную кислинку.

Это блюдо не только вкусное, но и сытное. Оно сочетает в себе простоту и яркий вкус, что делает его отличным вариантом для семейного ужина. Обязательно попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких чем-то новым и необычным!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

