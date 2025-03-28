Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трицепсы скажут спасибо: эти 3 упражнения избавят от желе на руках
Он милый только с виду: опасные сигналы, которые подаёт ваш кот
За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину
Инженерный шедевр неолита, который удивляет даже сегодня
Затмит любое Евровидение: Киркоров поделился своими ожиданиями от Интервидения в Москве
Диабет наступает незаметно: как вовремя обнаружить опасную болезнь
Тишина под водой обернулась тревогой: что творится с главным озером Венгрии
Скрытая угроза ремонта: какие покрытия опасны даже после высыхания
Никогда не ошибётесь: как хранить морковь, чтобы она оставалась свежей месяцами

Секретный рецепт жареного картофеля, который изменит ваше представление об ужине

3:17
Еда

Картошка с фасолью и куриным филе — это не просто привычное блюдо, а настоящая кулинарная находка, которая удивит и порадует ваших близких. Попробовав рецепт, предложенный в одном популярном журнале, я решила приготовить это блюдо для своей семьи, и оно стало одним из любимых в нашем доме. Этот вариант жареной картошки с добавлением овощей и куриного филе — идеальный способ сделать ужин не только вкусным, но и сытным. Рецепт очень простой, но результат действительно впечатляющий.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Продукты (на 2 порции):

  • Картофель — 400 г

  • Морковь — 150 г

  • Куриное филе — 200 г

  • Фасоль вареная — 1 стакан

  • Чеснок — 1 зубок

  • Перец острый — 1 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Перец черный молотый — по вкусу

  • Соевый соус — 2 ст. л.

  • Масло растительное рафинированное — по необходимости

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка картофеля. Картофель очищаем от кожуры и натираем на специальной терке, которая нарезает его соломкой (для овощей по-корейски). Это придаст картошке необычную текстуру и сделает блюдо более оригинальным.

  2. Морковь. Точно так же, как и с картофелем, натираем морковь на терке. Это придаст блюду яркость и сделает его более красочным.

  3. Куриное филе. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками, чтобы оно быстрее прожарилось и впитало все ароматы.

  4. Обжарка картофеля. В большой чугунной сковороде разогреваем немного растительного масла (1-2 ст. л.), доводим масло до появления дыма и выкладываем картофельную соломку. Обжариваем до золотистого цвета, регулярно помешивая (5-7 минут).

  5. Обжарка моркови. В другой сковороде разогреваем ещё 1 ст. л. растительного масла и обжариваем морковь до золотистости. После этого выкладываем её в сковороду с картофелем.

  6. Обжарка курицы. В сковороду, где жарилась морковь, выкладываем куриное филе и обжариваем 5-7 минут до готовности. Перекладываем филе на тарелку.

  7. Подготовка чеснока и перца. Мелко нарезаем чеснок и острый перец.

  8. Готовим соус. В пустой сковороде разогреваем 1 ст. л. масла, выкладываем чеснок и перец, готовим их не дольше минуты. Затем заливаем соевым соусом и перемешиваем.

  9. Собираем блюдо. В сковороду с чесноком и перцем выкладываем жареное филе, фасоль, картофель с морковью. Добавляем соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем — и блюдо готово!

  10. Подача. Подавайте жареную картошку с фасолью и куриным филе, не забыв добавить соленые огурцы (у меня были корнишоны) — это придаст блюду приятную кислинку.

Это блюдо не только вкусное, но и сытное. Оно сочетает в себе простоту и яркий вкус, что делает его отличным вариантом для семейного ужина. Обязательно попробуйте этот рецепт и порадуйте своих близких чем-то новым и необычным!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Шоу-бизнес
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Последние материалы
Курс рубля не поможет: от чего реально зависят цены на авто
Сводка с фронта: Путин заявил, что армия РФ добьёт войска Украины, уничтожены два Су-24 ВВСУ
Сколько стоит быть женой: Погребняк назвала круглую сумму, которую мужья должны платить жёнам
Не все умные часы одинаково полезны: шокирующие расхождения в показателях
Это открытие может изменить агрономию — белок PORCUPINE спасает растения от стресса
На небе вспыхнет то, что видно раз в поколение, и вы запомните эту ночь на всю жизнь
Как быстро очистить ванную комнату с помощью этого недорогого и экологичного средства? Откроем секреты
Тысячелистник: почему его называют "женским доктором", но рекомендуют и мужчинам
Змеи на даче? Секреты отпугивания, которые удивят вас своей простотой
В США туалетная бумага станет роскошью? Кризис в производстве не за горами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.