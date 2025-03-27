Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о майонезе: новый ингредиент сделает ваш салат с тунцом незабываемым
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона

Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения

2:00
Еда

Вопрос о том, нужно ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике, вызывает споры среди потребителей. Одни считают, что немытые продукты могут стать причиной загрязнения других продуктов в холодильнике бактериями.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, объяснила, что научные исследования показывают: мытьё овощей и фруктов перед тем, как положить их в холодильник, может сократить срок их хранения. Остатки воды на поверхности создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов, таких как бактерии и плесень, активность которых усиливается при температуре холодильника.

"Температура в холодильнике ниже комнатной, но все еще достаточно высокая для поддержания активности микроорганизмов. В результате продукты начинают быстрее портиться", — уточнила Золотарева.

Мытьё также повреждает естественный защитный слой продуктов, который предотвращает потерю влаги и защищает их от патогенов. Без этого слоя овощи и фрукты становятся более уязвимыми к внешним факторам и быстро теряют свежесть. Кроме того, существует риск перекрёстного загрязнения, когда бактерии могут перейти с одного продукта на другой через воду, пишет Газета.Ru.

Поэтому лучше мыть овощи и фрукты непосредственно перед приготовлением или употреблением. Для этого рекомендуется использовать чистую проточную воду, а при необходимости — специальные моющие средства, предназначенные для пищевых продуктов.

Чтобы снизить риск распространения бактерий и продлить срок хранения овощей и фруктов, их следует хранить в отдельных контейнерах или пакетах. Это уменьшит вероятность перекрёстного загрязнения. Также важно регулярно убирать и дезинфицировать полки и ящики холодильника, чтобы устранить возможные источники бактерий и плесени, добавила эксперт.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Садоводство, цветоводство
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона
Дом на колёсах, в который хочется заехать и больше не выезжать
Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.