Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос о том, нужно ли мыть овощи и фрукты перед хранением в холодильнике, вызывает споры среди потребителей. Одни считают, что немытые продукты могут стать причиной загрязнения других продуктов в холодильнике бактериями.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молоко в холодильнике

Мария Золотарева, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, объяснила, что научные исследования показывают: мытьё овощей и фруктов перед тем, как положить их в холодильник, может сократить срок их хранения. Остатки воды на поверхности создают благоприятную среду для размножения микроорганизмов, таких как бактерии и плесень, активность которых усиливается при температуре холодильника.

"Температура в холодильнике ниже комнатной, но все еще достаточно высокая для поддержания активности микроорганизмов. В результате продукты начинают быстрее портиться", — уточнила Золотарева.

Мытьё также повреждает естественный защитный слой продуктов, который предотвращает потерю влаги и защищает их от патогенов. Без этого слоя овощи и фрукты становятся более уязвимыми к внешним факторам и быстро теряют свежесть. Кроме того, существует риск перекрёстного загрязнения, когда бактерии могут перейти с одного продукта на другой через воду, пишет Газета.Ru.

Поэтому лучше мыть овощи и фрукты непосредственно перед приготовлением или употреблением. Для этого рекомендуется использовать чистую проточную воду, а при необходимости — специальные моющие средства, предназначенные для пищевых продуктов.

Чтобы снизить риск распространения бактерий и продлить срок хранения овощей и фруктов, их следует хранить в отдельных контейнерах или пакетах. Это уменьшит вероятность перекрёстного загрязнения. Также важно регулярно убирать и дезинфицировать полки и ящики холодильника, чтобы устранить возможные источники бактерий и плесени, добавила эксперт.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

