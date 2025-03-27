Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут

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Даже самое простое блюдо может превратиться в кулинарное произведение искусства. Сегодня мы поделимся простым рецептом запечённого картофеля, который точно понравится всей вашей семье.

Фото: flickr.com by telepathicparanoia, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Запечённый картофель с сыром

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

0,5 столовой ложки соли;

свежая зелень;

80 г сливочного масла;

50 г твердого сыра.

Приготовление

Очистите картофель. В кастрюле вскипятите воду и добавьте соль. Отварите картофель до полуготовности. Мелко нарежьте зелень. В форму для запекания выложите картофель так, чтобы между кусками оставалось немного места. В каждом куске сделайте небольшие углубления. Положите в углубления кусочки сливочного масла и посыпьте нарезанной зеленью. Натрите твердый сыр на мелкой терке и посыпьте им блюдо. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда форму с картофелем на 10-15 минут. Когда масло и сыр расплавятся, картофель будет готов.

Подавайте блюдо горячим. Оно получится нежным, ароматным, с аппетитной сырной корочкой и вообще невероятно вкусным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

