Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать
Квантовые датчики изменят авиацию? Boeing провёл тестовый полёт без GPS
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Два месяца шопился без оплаты: как лазейка в системе маркетплейса привела к 7 млн убытка

Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут

1:16
Еда

Даже самое простое блюдо может превратиться в кулинарное произведение искусства. Сегодня мы поделимся простым рецептом запечённого картофеля, который точно понравится всей вашей семье.

Запечённый картофель с сыром
Фото: flickr.com by telepathicparanoia, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Запечённый картофель с сыром

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 0,5 столовой ложки соли;
  • свежая зелень;
  • 80 г сливочного масла;
  • 50 г твердого сыра.

Приготовление

  1. Очистите картофель.
  2. В кастрюле вскипятите воду и добавьте соль.
  3. Отварите картофель до полуготовности.
  4. Мелко нарежьте зелень.
  5. В форму для запекания выложите картофель так, чтобы между кусками оставалось немного места.
  6. В каждом куске сделайте небольшие углубления.
  7. Положите в углубления кусочки сливочного масла и посыпьте нарезанной зеленью.
  8. Натрите твердый сыр на мелкой терке и посыпьте им блюдо.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда форму с картофелем на 10-15 минут.
  10. Когда масло и сыр расплавятся, картофель будет готов.

Подавайте блюдо горячим. Оно получится нежным, ароматным, с аппетитной сырной корочкой и вообще невероятно вкусным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Домашние животные
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Кино. Новости и обзоры
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Никогда не включайте этот режим в посудомоечной машине: вот почему он может быть опасен
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Как вырастить эустому с первого раза — советы, которые работают
Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут
Надёжный в поле, удобный в городе: таким стал новый Bolero
Кошка рвётся на свободу? Вот почему выпускать её — плохая идея и чем можно заменить улицу
Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать
Квантовые датчики изменят авиацию? Boeing провёл тестовый полёт без GPS
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Два месяца шопился без оплаты: как лазейка в системе маркетплейса привела к 7 млн убытка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.