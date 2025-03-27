Нежный внутри, золотистый снаружи: идеальный запеченный картофель за 15 минут

Даже самое простое блюдо может превратиться в кулинарное произведение искусства. Сегодня мы поделимся простым рецептом запечённого картофеля, который точно понравится всей вашей семье.
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте блюдо горячим. Оно получится нежным, ароматным, с аппетитной сырной корочкой и вообще невероятно вкусным.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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