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Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее

3:17
Еда

Иногда на кухне мы сталкиваемся с ситуацией, когда яйца заканчиваются, или мы ищем им замену по диетическим или этическим причинам. В таких случаях важно знать, какие продукты могут заменить этот ключевой ингредиент в выпечке. Яйца выполняют несколько функций: связывают ингредиенты, придают мягкость, структуру и иногда вкус. Поэтому выбор заменителя зависит от желаемого результата и типа блюда.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Рассмотрим различные варианты замены яиц, чтобы ваша выпечка оставалась вкусной и не теряла текстуру.

Растительные заменители яиц

1. Яблочное пюре

  • Популярный выбор для замены яиц в пирогах и кексах.
  • Придает выпечке сладкую нотку и обеспечивает необходимую влажность.
  • Замена: 60 г яблочного пюре вместо одного яйца.

2. Банановое пюре

  • Отлично подходит для замены яиц в выпечке, особенно в тортах и кексах.
  • Обеспечивает связывающие и увлажняющие свойства.
  • Замена: Половина размятого спелого банана вместо одного яйца.

3. Семена льна или чиа

  • Смешиваются с водой и образуют желеобразную массу, напоминающую взбитое яйцо.
  • Идеальны для печенья, пирожных и других видов выпечки.
  • Замена: 1 столовая ложка семян льна или чиа, смешанная с 3 столовыми ложками воды (эквивалентно одному яйцу).

Молочные продукты

1. Натуральный йогурт или творог

  • Придают мягкость и нежность выпечке, особенно тортам и пирожным.
  • Замена: 1 столовая ложка йогурта вместо одного яйца.

2. Кисломолочные продукты или пахта

  • В сочетании с пищевой содой обеспечивают хороший подъем теста, что делает их идеальными для кексов.

3. Сгущенное молоко с сахаром

  • Благодаря густой текстуре и связывающим свойствам заменяет яйца в различных рецептах.

Промышленные заменители яиц

1. Порошковые заменители яиц

  • Готовые к использованию продукты, часто содержащие крахмал, муку и натуральные разрыхлители.
  • Использование: Смешиваются с водой согласно инструкции на упаковке.

2. Аквафаба

  • Отвар нута, который при взбивании приобретает пенистую текстуру, похожую на яичные белки.
  • Идеально подходит для приготовления муссов, безе и других воздушных десертов.

Как выбрать заменитель в зависимости от рецепта?

  • Мягкие пироги (кексы): Используйте яблочное пюре или натуральный йогурт.
  • Печенье и пирожные: Семена льна или чиа станут отличным выбором.
  • Шоколадный мусс или бисквит: Попробуйте аквафабу для создания воздушной текстуры.
  • Для хорошего подъема теста: Смешайте пищевую соду с яблочным уксусом.

Таким образом, существует множество способов заменить яйца в выпечке, не жертвуя качеством и вкусом. Выберите подходящий вариант в зависимости от рецепта и наслаждайтесь вкусной и здоровой выпечкой!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Яблочное пюре — плодовое пюре, протёртая масса из свежих или сульфитированных яблок, преимущественно со светло-зелёной мякотью кисло-сладкого вкуса: сортов антоновка и папировка.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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