Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее

Иногда на кухне мы сталкиваемся с ситуацией, когда яйца заканчиваются, или мы ищем им замену по диетическим или этическим причинам. В таких случаях важно знать, какие продукты могут заменить этот ключевой ингредиент в выпечке. Яйца выполняют несколько функций: связывают ингредиенты, придают мягкость, структуру и иногда вкус. Поэтому выбор заменителя зависит от желаемого результата и типа блюда.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц
Рассмотрим различные варианты замены яиц, чтобы ваша выпечка оставалась вкусной и не теряла текстуру.
Растительные заменители яиц
1. Яблочное пюре
Популярный выбор для замены яиц в пирогах и кексах.
Придает выпечке сладкую нотку и обеспечивает необходимую влажность.
Замена: 60 г яблочного пюре вместо одного яйца.
2. Банановое пюре
Отлично подходит для замены яиц в выпечке, особенно в тортах и кексах.
Обеспечивает связывающие и увлажняющие свойства.
Замена: Половина размятого спелого банана вместо одного яйца.
3. Семена льна или чиа
Смешиваются с водой и образуют желеобразную массу, напоминающую взбитое яйцо.
Идеальны для печенья, пирожных и других видов выпечки.
Замена: 1 столовая ложка семян льна или чиа, смешанная с 3 столовыми ложками воды (эквивалентно одному яйцу).
Молочные продукты
1. Натуральный йогурт или творог
Придают мягкость и нежность выпечке, особенно тортам и пирожным.
Замена: 1 столовая ложка йогурта вместо одного яйца.
2. Кисломолочные продукты или пахта
В сочетании с пищевой содой обеспечивают хороший подъем теста, что делает их идеальными для кексов.
3. Сгущенное молоко с сахаром
Благодаря густой текстуре и связывающим свойствам заменяет яйца в различных рецептах.
Промышленные заменители яиц
1. Порошковые заменители яиц
Готовые к использованию продукты, часто содержащие крахмал, муку и натуральные разрыхлители.
Использование: Смешиваются с водой согласно инструкции на упаковке.
2. Аквафаба
Отвар нута, который при взбивании приобретает пенистую текстуру, похожую на яичные белки.
Идеально подходит для приготовления муссов, безе и других воздушных десертов.
Как выбрать заменитель в зависимости от рецепта?
Мягкие пироги (кексы): Используйте яблочное пюре или натуральный йогурт.
Печенье и пирожные: Семена льна или чиа станут отличным выбором.
Шоколадный мусс или бисквит: Попробуйте аквафабу для создания воздушной текстуры.
Для хорошего подъема теста: Смешайте пищевую соду с яблочным уксусом.
Таким образом, существует множество способов заменить яйца в выпечке, не жертвуя качеством и вкусом. Выберите подходящий вариант в зависимости от рецепта и наслаждайтесь вкусной и здоровой выпечкой!