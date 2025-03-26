Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее

3:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда на кухне мы сталкиваемся с ситуацией, когда яйца заканчиваются, или мы ищем им замену по диетическим или этическим причинам. В таких случаях важно знать, какие продукты могут заменить этот ключевой ингредиент в выпечке. Яйца выполняют несколько функций: связывают ингредиенты, придают мягкость, структуру и иногда вкус. Поэтому выбор заменителя зависит от желаемого результата и типа блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Разбивка яиц

Рассмотрим различные варианты замены яиц, чтобы ваша выпечка оставалась вкусной и не теряла текстуру.

Растительные заменители яиц

1. Яблочное пюре

Популярный выбор для замены яиц в пирогах и кексах.

Придает выпечке сладкую нотку и обеспечивает необходимую влажность.

Замена: 60 г яблочного пюре вместо одного яйца.

2. Банановое пюре

Отлично подходит для замены яиц в выпечке, особенно в тортах и кексах.

Обеспечивает связывающие и увлажняющие свойства.

Замена: Половина размятого спелого банана вместо одного яйца.

3. Семена льна или чиа

Смешиваются с водой и образуют желеобразную массу, напоминающую взбитое яйцо.

Идеальны для печенья, пирожных и других видов выпечки.

Замена: 1 столовая ложка семян льна или чиа, смешанная с 3 столовыми ложками воды (эквивалентно одному яйцу).

Молочные продукты

1. Натуральный йогурт или творог

Придают мягкость и нежность выпечке, особенно тортам и пирожным.

Замена: 1 столовая ложка йогурта вместо одного яйца.

2. Кисломолочные продукты или пахта

В сочетании с пищевой содой обеспечивают хороший подъем теста, что делает их идеальными для кексов.

3. Сгущенное молоко с сахаром

Благодаря густой текстуре и связывающим свойствам заменяет яйца в различных рецептах.

Промышленные заменители яиц

1. Порошковые заменители яиц

Готовые к использованию продукты, часто содержащие крахмал, муку и натуральные разрыхлители.

Использование: Смешиваются с водой согласно инструкции на упаковке.

2. Аквафаба

Отвар нута, который при взбивании приобретает пенистую текстуру, похожую на яичные белки.

Идеально подходит для приготовления муссов, безе и других воздушных десертов.

Как выбрать заменитель в зависимости от рецепта?

Мягкие пироги (кексы) : Используйте яблочное пюре или натуральный йогурт.

: Используйте яблочное пюре или натуральный йогурт. Печенье и пирожные : Семена льна или чиа станут отличным выбором.

: Семена льна или чиа станут отличным выбором. Шоколадный мусс или бисквит : Попробуйте аквафабу для создания воздушной текстуры.

: Попробуйте аквафабу для создания воздушной текстуры. Для хорошего подъема теста: Смешайте пищевую соду с яблочным уксусом.

Таким образом, существует множество способов заменить яйца в выпечке, не жертвуя качеством и вкусом. Выберите подходящий вариант в зависимости от рецепта и наслаждайтесь вкусной и здоровой выпечкой!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.



Яблочное пюре — плодовое пюре, протёртая масса из свежих или сульфитированных яблок, преимущественно со светло-зелёной мякотью кисло-сладкого вкуса: сортов антоновка и папировка.

