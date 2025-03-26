Яйца в Европе не держат в холодильниках: вот почему вы никогда не догадаетесь!

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

В супермаркетах Франции и других европейских стран яйца обычно находятся при комнатной температуре. Это отличается от практики в некоторых других странах, где их охлаждают. Но почему так происходит?

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Естественная защита яиц

В Европе яйца имеют природную защиту — кутикулу, тонкий слой, покрывающий скорлупу. Этот барьер предотвращает проникновение бактерий, особенно сальмонеллы. Поэтому в Европе яйца можно хранить при комнатной температуре без риска для здоровья, при условии, что их не моют и не подвергают значительным температурным колебаниям. Европейские стандарты также запрещают мыть яйца, предназначенные для употребления, чтобы не повредить этот естественный барьер. В отличие от США, где яйца моют и дезинфицируют перед продажей, в Европе предпочитают сохранять естественную защиту скорлупы и строго следить за гигиеной на фермах, сообщает Caminteresse.fr.

Почему не рекомендуется охлаждать яйца во Франции?

Во Франции, как и в других европейских странах, не рекомендуется охлаждать яйца в магазинах. Это связано с тем, что при перемещении яиц из холодной среды в теплую на скорлупе образуется конденсат. Влажная среда способствует размножению бактерий и делает яйца более уязвимыми к загрязнениям. Если яйца будут охлаждены в магазине, а затем хранились при комнатной температуре у потребителя, такие перепады температуры могут ослабить их естественную защиту, что увеличивает риск для здоровья.

Как правильно хранить яйца?

Чтобы сохранить свежесть яиц, важно правильно их хранить. Их можно держать при комнатной температуре в сухом месте, вдали от источников тепла и резких температурных колебаний. Лучше всего использовать оригинальную упаковку, так как она защищает яйца от ударов и воздействия воздуха и других запахов. Если температура в помещении превышает 20°C, рекомендуется поместить яйца в холодильник, чтобы замедлить их старение. Однако не стоит вынимать их из холодильника слишком рано перед использованием, чтобы избежать образования конденсата. Свежие яйца могут храниться до 28 дней с момента снесения.

Где лучше всего хранить яйца в холодильнике?

Идеальное место для хранения яиц в холодильнике — это центральная часть, где температура более стабильна. Отделение для яиц в дверце холодильника подвержено частым перепадам температуры из-за частого открытия. Перед использованием яиц в кулинарии рекомендуется оставить их на несколько минут при комнатной температуре, чтобы избежать теплового шока, особенно если они будут взбиваться или добавляться в блюда, требующие деликатного подхода, такие как выпечка.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

