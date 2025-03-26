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Газы атакуют: как избежать воздушного метеоризма в полёте и спасти свой желудок

1:15
Еда

Перед полетом рекомендуется соблюдать специальную диету, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by TyXeD0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самолёт МС-21-300

По словам доктора медицинских наук, президента ассоциации врачей авиационной медицины Ольги Вербы, следует избегать продуктов, вызывающих газообразование, таких как газировки, капуста, бобовые и некоторые овощи.

"Из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться", — объяснила Ольга Верба.

Кроме того, важно пить достаточное количество жидкости. Верба рекомендует употреблять один стакан чистой воды на каждый час полета. Однако следует избегать чрезмерного потребления жидкости, чтобы не вызвать отеки. Для этого лучше исключить соленую пищу из рациона, пишет Газета.Ru.

Также стоит обратить внимание на качество сна перед полетом. Утомление может усилить стресс и дискомфорт во время перелета. Поэтому важно хорошо выспаться накануне.

Уточнения

Метеори́зм (от греч. μετεωρισμός — поднятие вверх, вздутие) — избыточное скопление газов в кишечнике. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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