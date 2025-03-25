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ТОП-5 напитков из СССР, которые редко готовят сегодня, но зря забыли

1:55
Еда

Многие напитки, популярные в советское время, со временем отошли на второй план.

вишневый кисель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вишневый кисель

А ведь они были не только вкусными, но и полезными, натуральными и готовились из доступных ингредиентов. Вот напитки из СССР, о которых стоит вспомнить — и, возможно, снова ввести в повседневный рацион.

1. Овсяный кисель

Питательный, полезный для желудка и долго сохраняющий сытость. Его варили на овсяной закваске, а иногда добавляли немного меда или ягод. Напиток ценили не только за вкус, но и за лечебные свойства.

2. Узвар

Традиционный напиток из сухофруктов, похожий на компот, но готовился без сахара и настаивался долго. Обладает лёгким кисло-сладким вкусом и отлично утоляет жажду.

Сегодня про него вспоминают всё реже — а зря.

3. Свекольный квас

Освежающий, слегка кисловатый напиток, который считался настоящим витаминным источником. Его готовили дома из варёной свёклы и хлебной закваски.

Отлично помогал в жару и улучшал пищеварение.

4. Ячменный кофе (или цикорий)

Альтернатива настоящему кофе. Его часто пили в семьях, где заботились о здоровье или просто не было доступа к натуральному кофе.

Вкус особенный, с лёгкой горчинкой, но многие до сих пор вспоминают его с теплотой.

5. Настой из шиповника

Богат витамином С и прост в приготовлении. Заваренный шиповник был обязательным напитком в каждой школьной столовой и дома в сезон простуд.

Сейчас он незаслуженно забывается, хотя остаётся очень полезным.

Вкус детства, тепло домашнего уюта и аромат воспоминаний — всё это ассоциируется с напитками, которые готовили в СССР.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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