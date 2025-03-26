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Три простых шага — и молочный суп получится нежным и вкусным

2:02
Еда

Помните вкус молочного супа с вермишелью? Он навсегда остался символом беззаботного детства — ароматный, сладкий, тёплый. Но у этого блюда был один недостаток, знакомый каждому: неприятная пенка на поверхности, которую приходилось убирать ложкой в сторону. К счастью, есть простой способ избежать её раз и навсегда.

Молочная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Ajumeoni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молочная каша

Секрет №1 — не только молоко

Начинайте варку супа не с чистого молока, а с его смеси с водой. На кастрюлю используйте 200 мл воды и только потом добавляйте 1,8 л молока. Такой трюк снижает риск образования пенки. Добавьте 4 столовые ложки сахара и 2 чайные ложки соли, поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите до кипения.

Секрет №2 — вермишель варим отдельно

Пока молоко нагревается, закипятите в другой кастрюльке 300 мл воды. Как только вода закипит, всыпьте 140 г тонкой вермишели. Варите на слабом огне всего 3 минуты — этого достаточно для полуготовности.

Затем откиньте макароны на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней жидкости. Этот шаг важен: отваривание вермишели отдельно не даёт ей развариться и делает суп нежнее.

Секрет №3 — финальный штрих

Переложите вермишель в молоко, доведите до кипения и поварите ещё 2 минуты. В самом конце добавьте 40 г сливочного масла — оно "запечатывает" поверхность и препятствует образованию пенки.

Снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут. За это время вермишель набухнет и станет особенно мягкой.

Идеально для детей и взрослых

Этот рецепт не только вкусный, но и подходит для детского и вегетарианского меню. Лёгкий, питательный и такой знакомый с детства, он отлично подойдёт на обед в прохладный день.

Уточнения

Молочный суп — жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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