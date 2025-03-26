Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле

Авокадо уже давно перестал быть просто экзотикой. Сегодня он — символ здорового образа жизни, завсегдатай завтраков и салатов, главный ингредиент гуакамоле. Но за зелёной мякотью скрывается совсем не радужная реальность. В мексиканском штате Мичоакан, где выращивается большая часть мирового урожая, производство авокадо превратилось в источник страха, насилия и власти преступных группировок.
В последние годы спрос на авокадо стремительно вырос — особенно в США и Европе. В итоге цена на продукт взлетела, а за контроль над плантациями началась настоящая война. Для наркокартелей "зелёное золото" оказалось не менее прибыльным, чем наркотики.
Они стали вымогать деньги у фермеров, захватывать земли, устраивать рейды и даже устрашать целые деревни. Те, кто отказывается платить "налог", рискуют не только бизнесом, но и жизнью.
Есть и те, кто не сдался. Жители черепного Черана прогнали не только картели, но и официальную полицию. С тех пор они сами охраняют свои границы и решают, кто и как будет работать на их земле.
"Мы защищаем не только деревья, но и нашу независимость", — говорят местные. Силами общины им удалось создать систему, где прибыль от авокадо идёт в общий фонд и направляется на развитие деревни.
Мало кто задумывается, откуда приходит этот модный фрукт и какой ценой он попадает на стол. Потребитель не видит вырубленные леса, страх в глазах фермеров, захваченные земли и выжженные поля.
Пока в одном конце света наслаждаются полезным тостом, в другом — за него могут проливаться слёзы.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.