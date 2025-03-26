Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо уже давно перестал быть просто экзотикой. Сегодня он — символ здорового образа жизни, завсегдатай завтраков и салатов, главный ингредиент гуакамоле. Но за зелёной мякотью скрывается совсем не радужная реальность. В мексиканском штате Мичоакан, где выращивается большая часть мирового урожая, производство авокадо превратилось в источник страха, насилия и власти преступных группировок.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

Авокадо как "зелёное золото"

В последние годы спрос на авокадо стремительно вырос — особенно в США и Европе. В итоге цена на продукт взлетела, а за контроль над плантациями началась настоящая война. Для наркокартелей "зелёное золото" оказалось не менее прибыльным, чем наркотики.

Они стали вымогать деньги у фермеров, захватывать земли, устраивать рейды и даже устрашать целые деревни. Те, кто отказывается платить "налог", рискуют не только бизнесом, но и жизнью.

Деревня, сказавшая "нет"

Есть и те, кто не сдался. Жители черепного Черана прогнали не только картели, но и официальную полицию. С тех пор они сами охраняют свои границы и решают, кто и как будет работать на их земле.

"Мы защищаем не только деревья, но и нашу независимость", — говорят местные. Силами общины им удалось создать систему, где прибыль от авокадо идёт в общий фонд и направляется на развитие деревни.

Гуакамоле с привкусом ужаса

Мало кто задумывается, откуда приходит этот модный фрукт и какой ценой он попадает на стол. Потребитель не видит вырубленные леса, страх в глазах фермеров, захваченные земли и выжженные поля.

Пока в одном конце света наслаждаются полезным тостом, в другом — за него могут проливаться слёзы.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

