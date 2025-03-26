Рис с пестицидами и плесенью — вот какие марки попали в список

Многие французы ежедневно включают в рацион рис, считая его простым и безопасным продуктом. Однако недавняя проверка 60 Millions de Consommateurs показала: за внешней белизной может скрываться неприятная правда. Некоторые виды риса буквально напичканы химикатами, а на упаковке — ни намёка.
Эксперты протестировали 40 образцов риса и обнаружили, что в каждом третьем — следы пестицидов. Особенно "отличились" обычные, неорганические сорта басмати. В образцах были найдены:
Тебуконазол — фугицид, который может вызывать рак
Циперметрин — токсичный инсектицид, опасный для нервной системы
Изопротиолан — запрещённый в ЕС, но допустимый как остаток в импортных продуктах
И это далеко не всё. Практически в каждом образце присутствовал неорганический мышьяк — вещество, которое накапливается в организме и способно вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. А в некоторых видах был зафиксирован уровень афлатоксинов — плесневых токсинов с канцерогенным эффектом.
По результатам тестов, в список самых "грязных" попали:
U (басмати из Пенджаба)
Vivien Paille (басмати)
Ben's (басмати)
Saint Eloi (басмати от Intermarché)
Pouce (белый длиннозёрный от Auchan)
Выбирайте органический рис — в нём значительно меньше следов опасных веществ. Обратите внимание на происхождение продукта и старайтесь отдавать предпочтение проверенным, локальным производителям. А если сомневаетесь, прокипятите рис, а затем промойте его — так можно снизить количество вредных соединений.
Басма́ти — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами, общее название ряда сортов.
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