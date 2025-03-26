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Рис с пестицидами и плесенью — вот какие марки попали в список

1:49
Еда

Многие французы ежедневно включают в рацион рис, считая его простым и безопасным продуктом. Однако недавняя проверка 60 Millions de Consommateurs показала: за внешней белизной может скрываться неприятная правда. Некоторые виды риса буквально напичканы химикатами, а на упаковке — ни намёка.

рис басмати
Фото: freepik by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рис басмати

Что нашли в популярных марках

Эксперты протестировали 40 образцов риса и обнаружили, что в каждом третьем — следы пестицидов. Особенно "отличились" обычные, неорганические сорта басмати. В образцах были найдены:

  • Тебуконазол — фугицид, который может вызывать рак

  • Циперметрин — токсичный инсектицид, опасный для нервной системы

  • Изопротиолан — запрещённый в ЕС, но допустимый как остаток в импортных продуктах

И это далеко не всё. Практически в каждом образце присутствовал неорганический мышьяк — вещество, которое накапливается в организме и способно вызывать серьёзные проблемы со здоровьем. А в некоторых видах был зафиксирован уровень афлатоксинов — плесневых токсинов с канцерогенным эффектом.

Какие марки оказались под вопросом

По результатам тестов, в список самых "грязных" попали:

  • U (басмати из Пенджаба)

  • Vivien Paille (басмати)

  • Ben's (басмати)

  • Saint Eloi (басмати от Intermarché)

  • Pouce (белый длиннозёрный от Auchan)

Как обезопасить себя

Выбирайте органический рис — в нём значительно меньше следов опасных веществ. Обратите внимание на происхождение продукта и старайтесь отдавать предпочтение проверенным, локальным производителям. А если сомневаетесь, прокипятите рис, а затем промойте его — так можно снизить количество вредных соединений.

Уточнения

Басма́ти — разновидность ароматного риса с мелкими длинными зёрнами, общее название ряда сортов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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