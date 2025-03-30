Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращаем белизну и пушистость махровым полотенцам — домашний метод
Простой расчет: узнайте идеальное расстояние между перцами
Баня, караоке и ещё кое-что: Семенович раскрыла личный способ борьбы с плохим настроением
Кофе, флот и терапия: 7 сумасшедших фактов о козах
Этот диетический продукт вызывает голод
Космическая война: Китай уже поднял сетку уничтожения на орбиту
Норвегия отбирает мойву у россиян? Загадка нулевой квоты
Как тренировки помогают продлить жизнь: разбираем науку и реальные советы
Число есть, умения нет. Европа не готова к войне с Россией

Эти 2 способа сделают чиа идеальным продуктом для вашего рациона

1:26
Еда

Семена чиа давно вошли в моду как суперфуд, и не зря. Этот натуральный продукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, богат клетчаткой и легко вписывается в рацион. Но чтобы получить от чиа максимум пользы — важно знать, как их правильно употреблять.

семена чиа
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семена чиа

Чиа лучше не есть всухую

Нутрициолог Елена Богатова рекомендует перед употреблением замачивать семена чиа — особенно если вы добавляете их в каши, смузи, йогурт или салат. В таком виде они не разбухают в желудке и не вызывают ощущения тяжести или вздутия. Замачивание активирует семена и делает их легче усвояемыми.

Альтернатива — чиа в виде муки

Если текстура набухших семян вам не по вкусу, можно использовать муку из чиа. Она сохраняет почти все полезные свойства, но её проще добавлять в выпечку, омлеты, йогурты или даже напитки. Это удобный вариант для тех, кто хочет обогатить рацион, не меняя привычные блюда.

Сколько можно съедать в день

Для здорового взрослого человека без противопоказаний оптимальная суточная норма — 1-1,5 столовые ложки, что примерно соответствует 15-20 граммам. Этого достаточно, чтобы получить дозу клетчатки и антиоксидантов, не перегружая пищеварение.

Уточнения

Чиа белая — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США. В кулинарии также используется близкородственный вид Salvia columbariae.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам
Новости спорта
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам Аудио 
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Эти 2 способа сделают чиа идеальным продуктом для вашего рациона
Жаркое без мяса, от которого не оторваться — всё дело в одном ингредиенте
Домашний ананас: метод, который работает без ламп и теплиц
Более 100 лис в одном месте: в Японии это не шутка, а реальность
Успех в Европе. Почему советские мотоциклы были популярны за границей?
Проверено: эти стрижки делают вас старше, даже если вы не хотите
Вот почему ваши джинсы портятся после каждой стирки — и как это исправить
Алтын-Эмель — место, где степь поёт, а горы хранят древние тайны
Как Жигули стали народным автомобилем
Перезагрузка не за горами! Инвесторы ДНР готовят неожиданный ход в угольной отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.