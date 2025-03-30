Эти 2 способа сделают чиа идеальным продуктом для вашего рациона

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Семена чиа давно вошли в моду как суперфуд, и не зря. Этот натуральный продукт обладает мощными антиоксидантными свойствами, богат клетчаткой и легко вписывается в рацион. Но чтобы получить от чиа максимум пользы — важно знать, как их правильно употреблять.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семена чиа

Чиа лучше не есть всухую

Нутрициолог Елена Богатова рекомендует перед употреблением замачивать семена чиа — особенно если вы добавляете их в каши, смузи, йогурт или салат. В таком виде они не разбухают в желудке и не вызывают ощущения тяжести или вздутия. Замачивание активирует семена и делает их легче усвояемыми.

Альтернатива — чиа в виде муки

Если текстура набухших семян вам не по вкусу, можно использовать муку из чиа. Она сохраняет почти все полезные свойства, но её проще добавлять в выпечку, омлеты, йогурты или даже напитки. Это удобный вариант для тех, кто хочет обогатить рацион, не меняя привычные блюда.

Сколько можно съедать в день

Для здорового взрослого человека без противопоказаний оптимальная суточная норма — 1-1,5 столовые ложки, что примерно соответствует 15-20 граммам. Этого достаточно, чтобы получить дозу клетчатки и антиоксидантов, не перегружая пищеварение.

Уточнения

Чиа белая — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США. В кулинарии также используется близкородственный вид Salvia columbariae.



