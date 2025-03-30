Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Кулич, творожная пасха и крашеные яйца — три гастрономических символа православной Пасхи. Именно яйца привлекают больше всего внимания на праздничном столе, и к их оформлению стоит подойти не только творчески, но и с уважением к традиции.

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Красный — главный цвет Пасхи

Самый узнаваемый и символичный цвет — красный. Он олицетворяет радость, воскресение и жизнь. Причём это не обязательно ярко-алый оттенок — подойдут любые вариации от бордового до розового. Добиться нужного тона можно без химии: свёкла, шелуха лука, краснокочанная капуста или каркаде отлично справятся с задачей.

Светлые и жизнерадостные — тоже подойдут

Пасха — праздник света и весны, поэтому популярны жёлтые, зелёные, сиреневые и пастельные оттенки. Они символизируют обновление, пробуждение природы и добрую энергию. Такие цвета можно получить с помощью куркумы, шпината или ягодных отваров.

Каких оттенков лучше избегать

Специалисты напоминают: чёрный, тёмно-коричневый и глубокий синий — не лучшая идея для оформления пасхальных яиц. Эти цвета ассоциируются с трауром и скорбью, что не сочетается с радостью Воскресения.

Наклейки — не любые

Отдельное внимание — украшениям. Согласно рекомендации экспертов "Аргументов и фактов", не стоит использовать наклейки с изображениями святых или храмов — это может восприниматься как неуважение. Вместо этого лучше выбрать традиционные узоры, растительные мотивы или русские народные орнаменты.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и «на царское достоинство Спасителя».



