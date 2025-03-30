Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 приёма превратят советскую квартиру в модный интерьер
Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Жёлтая тюль снова станет белоснежной — домашние методы, которые сработают
Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров
Треснувший ноготь — не приговор! Вот как избежать катастрофы и вернуть здоровье ногтям
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводятся даже после 30 лет простоя
Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой
Путешествие в Сан-Джиминьяно: секрет идеального мороженого в сердце Тосканы

Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить

1:44
Еда

Кулич, творожная пасха и крашеные яйца — три гастрономических символа православной Пасхи. Именно яйца привлекают больше всего внимания на праздничном столе, и к их оформлению стоит подойти не только творчески, но и с уважением к традиции.

Пасха
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Пасха

Красный — главный цвет Пасхи

Самый узнаваемый и символичный цвет — красный. Он олицетворяет радость, воскресение и жизнь. Причём это не обязательно ярко-алый оттенок — подойдут любые вариации от бордового до розового. Добиться нужного тона можно без химии: свёкла, шелуха лука, краснокочанная капуста или каркаде отлично справятся с задачей.

Светлые и жизнерадостные — тоже подойдут

Пасха — праздник света и весны, поэтому популярны жёлтые, зелёные, сиреневые и пастельные оттенки. Они символизируют обновление, пробуждение природы и добрую энергию. Такие цвета можно получить с помощью куркумы, шпината или ягодных отваров.

Каких оттенков лучше избегать

Специалисты напоминают: чёрный, тёмно-коричневый и глубокий синий — не лучшая идея для оформления пасхальных яиц. Эти цвета ассоциируются с трауром и скорбью, что не сочетается с радостью Воскресения.

Наклейки — не любые

Отдельное внимание — украшениям. Согласно рекомендации экспертов "Аргументов и фактов", не стоит использовать наклейки с изображениями святых или храмов — это может восприниматься как неуважение. Вместо этого лучше выбрать традиционные узоры, растительные мотивы или русские народные орнаменты.

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх. Дарить окрашенные в красный цвет яйца на Пасху — древний обычай. В христианстве яйцо толкуется как символ гроба и воскресения, а красный цвет символизирует для христиан кровь распятого Христа. Помимо того, красный цвет одновременно указывает и «на царское достоинство Спасителя».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Садоводство, цветоводство
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт Аудио 
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Еда и рецепты
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Эти 3 приёма превратят советскую квартиру в модный интерьер
Пасхальные яйца: какие цвета под запретом — и чем их заменить
Вода и полотенце — всё, что нужно для сияющей кожи
Этот способ выращивания арбузов меняет всё — урожай даже без теплицы
Жёлтая тюль снова станет белоснежной — домашние методы, которые сработают
Эти два упражнения делают ягодицы круглыми — даже без тренажёров
Треснувший ноготь — не приговор! Вот как избежать катастрофы и вернуть здоровье ногтям
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводятся даже после 30 лет простоя
Вкус, как в детстве: кекс по ГОСТу с фирменной трещинкой
Путешествие в Сан-Джиминьяно: секрет идеального мороженого в сердце Тосканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.