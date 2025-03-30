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Мягкий, ароматный, шоколадный — кулич, который тает во рту

2:03
Еда

Если традиционная пасхальная выпечка кажется слишком предсказуемой — попробуйте приготовить шоколадный кулич с орехами в стиле "Синнабон". Он покоряет ароматом, мягкостью и насыщенным вкусом, а главное — точно выделится на праздничном столе.

шоколадный кулич
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шоколадный кулич

Готовим тесто: шоколадная основа

Сначала взбейте венчиком или миксером 1 яйцо с сахаром до пышности. Подогрейте 250 мл молока, добавьте в него дрожжи, 1,5 ст. л. сахара, сливочное масло и ваниль. Перемешайте и дайте дрожжам время "проснуться".

В миску миксера просейте муку с какао-порошком, добавьте жидкую смесь и взбитое яйцо. Замесите тесто — оно должно получиться эластичным. Накройте и оставьте подходить на 1 час.

Карамельно-ореховая начинка: как у "Синнабон"

Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой.

  • Нагрейте 100 г густых сливок.

  • В отдельной кастрюльке растопите 100 г тростникового сахара, добавьте сливочное масло, доведите до однородности.

  • Смешайте обе массы, добавьте кленовый сироп (100 г) и при желании — ликёр (50 мл).

  • В остывшую карамель положите горсть орехов и всё измельчите блендером.

Формируем и выпекаем куличи

Раскатайте тесто в прямоугольник. Равномерно распределите начинку, можно добавить сверху немного цельных орехов. Нарежьте на 4 полоски, скрутите по 2 в рулеты — получится 2 кулича.

Выложите их в формы и оставьте на 40 минут подойти. Выпекайте при 180 °C 30-35 минут.

Финиш: шоколадная глазурь

Растопите 150 г шоколада с 100 мл сливок и добавьте немного сливочного масла. Украсьте куличи только после полного остывания — глазурь ляжет ровно и красиво.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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