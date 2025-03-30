Мягкий, ароматный, шоколадный — кулич, который тает во рту

Если традиционная пасхальная выпечка кажется слишком предсказуемой — попробуйте приготовить шоколадный кулич с орехами в стиле "Синнабон". Он покоряет ароматом, мягкостью и насыщенным вкусом, а главное — точно выделится на праздничном столе.
Сначала взбейте венчиком или миксером 1 яйцо с сахаром до пышности. Подогрейте 250 мл молока, добавьте в него дрожжи, 1,5 ст. л. сахара, сливочное масло и ваниль. Перемешайте и дайте дрожжам время "проснуться".
В миску миксера просейте муку с какао-порошком, добавьте жидкую смесь и взбитое яйцо. Замесите тесто — оно должно получиться эластичным. Накройте и оставьте подходить на 1 час.
Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой.
Нагрейте 100 г густых сливок.
В отдельной кастрюльке растопите 100 г тростникового сахара, добавьте сливочное масло, доведите до однородности.
Смешайте обе массы, добавьте кленовый сироп (100 г) и при желании — ликёр (50 мл).
В остывшую карамель положите горсть орехов и всё измельчите блендером.
Раскатайте тесто в прямоугольник. Равномерно распределите начинку, можно добавить сверху немного цельных орехов. Нарежьте на 4 полоски, скрутите по 2 в рулеты — получится 2 кулича.
Выложите их в формы и оставьте на 40 минут подойти. Выпекайте при 180 °C 30-35 минут.
Растопите 150 г шоколада с 100 мл сливок и добавьте немного сливочного масла. Украсьте куличи только после полного остывания — глазурь ляжет ровно и красиво.
Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.
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