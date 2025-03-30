Что делать с курицей, которую не доели — лайфхак на кухне

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Случалось готовить курицу с запасом, а потом ломать голову, как её сохранить? Не обязательно доедать всё за раз — готовое куриное мясо можно замораживать, но с некоторыми нюансами. Чтобы после разморозки блюдо осталось вкусным и не потеряло текстуру, важно знать несколько хитростей.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Сколько хранится готовая курица

Свежеприготовленную курицу — варёную, жареную или запечённую — желательно съесть в течение четырёх дней. Если это невозможно, мясо можно смело убирать в морозильник — при правильной упаковке оно хранится до 3 месяцев. Главное — использовать контейнеры с плотно закрывающейся крышкой или герметичные пакеты.

Панировка — под угрозой

Хрустящая куриная корочка не переживёт мороз без последствий. После размораживания панировка становится влажной и теряет текстуру. Чтобы частично восстановить хруст, оставьте курицу на 30 минут при комнатной температуре, а затем разогрейте в духовке или аэрогриле 8-10 минут.

Правильная заморозка по шагам

Разложите готовую курицу на противне — чтобы куски не слиплись. Отправьте в морозилку на пару часов. Затем оберните каждый кусок плёнкой или фольгой и сложите в пакет. Такой способ позволяет хранить заготовку до 4 месяцев без ледяной корки и неприятного запаха.

Или используйте остатки сразу

Если замораживать не хочется, мясо можно включить в другие блюда:

добавить в салаты или сэндвичи;

завернуть в лаваш для шаурмы;

положить в суп или бульон;

использовать в пицце или пироге.

А лучший способ — готовить ровно столько, сколько сможете съесть за пару дней.