Что делать с курицей, которую не доели — лайфхак на кухне

Случалось готовить курицу с запасом, а потом ломать голову, как её сохранить? Не обязательно доедать всё за раз — готовое куриное мясо можно замораживать, но с некоторыми нюансами. Чтобы после разморозки блюдо осталось вкусным и не потеряло текстуру, важно знать несколько хитростей.
Свежеприготовленную курицу — варёную, жареную или запечённую — желательно съесть в течение четырёх дней. Если это невозможно, мясо можно смело убирать в морозильник — при правильной упаковке оно хранится до 3 месяцев. Главное — использовать контейнеры с плотно закрывающейся крышкой или герметичные пакеты.
Хрустящая куриная корочка не переживёт мороз без последствий. После размораживания панировка становится влажной и теряет текстуру. Чтобы частично восстановить хруст, оставьте курицу на 30 минут при комнатной температуре, а затем разогрейте в духовке или аэрогриле 8-10 минут.
Разложите готовую курицу на противне — чтобы куски не слиплись.
Отправьте в морозилку на пару часов.
Затем оберните каждый кусок плёнкой или фольгой и сложите в пакет.
Такой способ позволяет хранить заготовку до 4 месяцев без ледяной корки и неприятного запаха.
Если замораживать не хочется, мясо можно включить в другие блюда:
добавить в салаты или сэндвичи;
завернуть в лаваш для шаурмы;
положить в суп или бульон;
использовать в пицце или пироге.
А лучший способ — готовить ровно столько, сколько сможете съесть за пару дней.
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