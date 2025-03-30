Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ты винишь тени, а виновата техника — вот почему твой макияж не доживает до вечера
Как прожить дольше и чувствовать себя молодым: секрет в 15-минутной утренней зарядке
Переобуться и не прогадать — когда менять резину и как не потерять деньги
Элементарные секреты чистоты: забудьте о нагаре на сковороде с этим трюком — всего 3 ингредиента
Чтобы Бога не гневить: Лолита раскрыла, что делает втайне от всех — об этом мечтает каждый попавший в беду
Уникальный антидепрессант без побочек: первые результаты испытаний
Исторический дворец Милана стал главным туристическим открытием года, по версии TIME
Выжить любой ценой: тараканы, которые не сдаются
Пошаговая инструкция: как побелить деревья весной, чтобы они пережили всё

Что делать с курицей, которую не доели — лайфхак на кухне

1:47
Еда

Случалось готовить курицу с запасом, а потом ломать голову, как её сохранить? Не обязательно доедать всё за раз — готовое куриное мясо можно замораживать, но с некоторыми нюансами. Чтобы после разморозки блюдо осталось вкусным и не потеряло текстуру, важно знать несколько хитростей.

Сырая курица
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырая курица

Сколько хранится готовая курица

Свежеприготовленную курицу — варёную, жареную или запечённую — желательно съесть в течение четырёх дней. Если это невозможно, мясо можно смело убирать в морозильник — при правильной упаковке оно хранится до 3 месяцев. Главное — использовать контейнеры с плотно закрывающейся крышкой или герметичные пакеты.

Панировка — под угрозой

Хрустящая куриная корочка не переживёт мороз без последствий. После размораживания панировка становится влажной и теряет текстуру. Чтобы частично восстановить хруст, оставьте курицу на 30 минут при комнатной температуре, а затем разогрейте в духовке или аэрогриле 8-10 минут.

Правильная заморозка по шагам

  1. Разложите готовую курицу на противне — чтобы куски не слиплись.

  2. Отправьте в морозилку на пару часов.

  3. Затем оберните каждый кусок плёнкой или фольгой и сложите в пакет.

  4. Такой способ позволяет хранить заготовку до 4 месяцев без ледяной корки и неприятного запаха.

Или используйте остатки сразу

Если замораживать не хочется, мясо можно включить в другие блюда:

  • добавить в салаты или сэндвичи;

  • завернуть в лаваш для шаурмы;

  • положить в суп или бульон;

  • использовать в пицце или пироге.

А лучший способ — готовить ровно столько, сколько сможете съесть за пару дней.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми
Садоводство, цветоводство
Как обычная соль помогает сохранить дорожки между грядками чистыми Аудио 
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи
Красота и стиль
Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Пошаговая инструкция: как побелить деревья весной, чтобы они пережили всё
Моногамия неэффективна: новое исследование перевернет нашу жизнь
Финансовый щит: золото защитит даже при крахе мировой системы
Америка больше не спасает мир: Украина и всё остальное — второстепенны
Гардероб с характером: лучшие модные находки сезона, которые носят настоящие иконы стиля
Шантаж и вымогательство: адвокат Ярмуш высказалась о планах сына Зверева отсудить у стилиста 25 миллионов рублей
ТОП-5 грузовиков СССР, которые использовались на стройках века
Инвалидность — не приговор: Ник Хэмилтон возвращается в гонки, чтобы доказать это
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Морские млекопитающие спят с одним глазом открытым — буквально
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.