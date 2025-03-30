Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот пирог — настоящий подарок для тех, кто хочет побаловать себя сладким без угрызений совести. Всего несколько доступных ингредиентов, минимум усилий — и на столе появляется нежный, ароматный, шоколадный десерт с творогом, который не только вкусен, но и питателен.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный пирог

Что нужно для приготовления

Ингредиенты просты и почти всегда есть под рукой:

75 г муки

75 г какао

100 г сливочного масла

200 г сахара

1 упаковка разрыхлителя

3 яйца

250 г творога

Как готовить — пошагово

В блендере соедините творог, сахар и яйца. Растопите сливочное масло, влейте его в творожную массу и ещё раз хорошо взбейте. Всыпьте муку, какао и разрыхлитель, перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 180 °C, смажьте форму для выпечки маслом. Вылейте тесто в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или покрыть глазурью.

Чем хорош такой десерт

Творог делает текстуру пирога особенно нежной, а заодно обогащает его белком и кальцием. Благодаря натуральному какао вы получаете насыщенный вкус без искусственных добавок. Такой пирог вполне может быть частью сбалансированного рациона, если есть его в первой половине дня — тогда полученная энергия точно пойдёт на пользу.