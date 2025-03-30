Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом

Этот пирог — настоящий подарок для тех, кто хочет побаловать себя сладким без угрызений совести. Всего несколько доступных ингредиентов, минимум усилий — и на столе появляется нежный, ароматный, шоколадный десерт с творогом, который не только вкусен, но и питателен.
Ингредиенты просты и почти всегда есть под рукой:
75 г муки
75 г какао
100 г сливочного масла
200 г сахара
1 упаковка разрыхлителя
3 яйца
250 г творога
В блендере соедините творог, сахар и яйца.
Растопите сливочное масло, влейте его в творожную массу и ещё раз хорошо взбейте.
Всыпьте муку, какао и разрыхлитель, перемешайте до однородности.
Разогрейте духовку до 180 °C, смажьте форму для выпечки маслом.
Вылейте тесто в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут.
Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или покрыть глазурью.
Творог делает текстуру пирога особенно нежной, а заодно обогащает его белком и кальцием. Благодаря натуральному какао вы получаете насыщенный вкус без искусственных добавок. Такой пирог вполне может быть частью сбалансированного рациона, если есть его в первой половине дня — тогда полученная энергия точно пойдёт на пользу.
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