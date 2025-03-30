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Всё смешал — и в духовку: быстрый пирог с шоколадом и творогом

1:35
Еда

Этот пирог — настоящий подарок для тех, кто хочет побаловать себя сладким без угрызений совести. Всего несколько доступных ингредиентов, минимум усилий — и на столе появляется нежный, ароматный, шоколадный десерт с творогом, который не только вкусен, но и питателен.

Шоколадный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный пирог

Что нужно для приготовления

Ингредиенты просты и почти всегда есть под рукой:

  • 75 г муки

  • 75 г какао

  • 100 г сливочного масла

  • 200 г сахара

  • 1 упаковка разрыхлителя

  • 3 яйца

  • 250 г творога

Как готовить — пошагово

  1. В блендере соедините творог, сахар и яйца.

  2. Растопите сливочное масло, влейте его в творожную массу и ещё раз хорошо взбейте.

  3. Всыпьте муку, какао и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

  4. Разогрейте духовку до 180 °C, смажьте форму для выпечки маслом.

  5. Вылейте тесто в форму и отправьте в духовку на 30-40 минут.

  6. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, кокосовой стружкой или покрыть глазурью.

Чем хорош такой десерт

Творог делает текстуру пирога особенно нежной, а заодно обогащает его белком и кальцием. Благодаря натуральному какао вы получаете насыщенный вкус без искусственных добавок. Такой пирог вполне может быть частью сбалансированного рациона, если есть его в первой половине дня — тогда полученная энергия точно пойдёт на пользу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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