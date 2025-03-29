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Чем запивать кулич, чтобы не было тяжести — один напиток помогает, другие вредят

1:43
Еда

Пасхальный стол без куличей представить сложно. Но сладкая, жирная и плотная выпечка — настоящее испытание для желудка, особенно после длительного поста. Диетолог Марият Мухина рассказала, какие напитки лучше всего сочетаются с куличами, чтобы облегчить пищеварение и избежать неприятных последствий.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Кисель — пить до, а не после

Слизистая оболочка желудка после поста становится особенно чувствительной. Поэтому, по словам Мухиной, кисель лучше употреблять до трапезы, чтобы создать защитную плёнку. Полисахариды крахмала обволакивают желудок, а клетчатка из ягод и фруктов мягко поддерживает пищеварение.

Компот — с кислинкой и без сахара

Запивать кулич компотом можно, но только домашним и не слишком сладким. Лучше всего — с лёгкой кислинкой. Такой напиток содержит пектин, который нормализует работу кишечника, выводит вредные вещества и помогает формировать здоровую микрофлору. А вот сладкий компот с сахаром только усугубит ситуацию, вызовет брожение и вздутие.

Чай — лучший выбор для запивания кулича

Лидером по полезности оказался травяной чай. Напитки с мятой, ромашкой или имбирём обладают противовоспалительным и спазмолитическим действием, снижают вздутие и облегчают переваривание тяжёлых блюд.

Особенно эффективны сборные чаи, в которых есть и чайные листья, и лекарственные травы. Они содержат алкалоиды, стимулирующие выработку пищеварительных ферментов — именно то, что нужно для переваривания кулича, яиц, орехов и сухофруктов.

Уточнения

Кули́ч — русское название пасхального хлеба. У восточных славян праздничный хлеб был круглым и высоким, сверху на нём делались украшения из теста. Цилиндрическая форма кулича связана с церковной практикой выпекать артос.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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