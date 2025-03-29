Золотые яйца без химии — два ингредиента, и пасха станет волшебной

К Пасхе хочется не только праздничного угощения, но и красивого декора. Один из самых эффектных и безопасных способов — окрашивание яиц натуральными средствами. Забудьте о магазинных красителях: всё, что нужно, есть на кухне — куркума и чай.
Если хотите добиться тёплого золотистого оттенка, используйте куркуму. На один стакан воды берите 1 столовую ложку приправы, доведите до кипения, добавьте яйца и варите около 30 минут. Чем дольше варите, тем насыщеннее будет цвет.
Второй компонент — чёрный чай. Три столовые ложки сухой заварки на стакан воды, довести до кипения и варить 10–15 минут. Раствор станет насыщенно красноватым. После этого можно отварить в нём яйца — они получатся тёплого бронзового оттенка.
Добавьте 1–2 ложки уксуса на литр воды — это поможет красителю лучше «схватиться» с поверхностью скорлупы. Если хочется поэкспериментировать, попробуйте разные сорта чая: каркаде даст розовый, зелёный — бежевый или сероватый тон.
Такие яйца абсолютно безопасны для здоровья. Оба красителя — натуральные, их можно спокойно употреблять в пищу. Главное — после окрашивания тщательно промыть яйца, чтобы убрать остатки раствора. И обязательно берите пищевую куркуму, а не ту, что используется в косметике.
Па́сха также Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ), или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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