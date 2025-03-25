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ТОП-5 бабушкиных солений из СССР

1:32
Еда

Соленья в СССР были неотъемлемой частью стола, особенно в зимнее время.

Квашеная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Квашеная капуста

Бабушки умели делать вкусные и полезные заготовки, которые передавались из поколения в поколение. Вот ТОП таких вкусностей.

1. Квашеная капуста

Хрустящая, ароматная квашеная капуста была не только вкусной закуской, но и источником витамина С. Каждая бабушка имела свой секретный рецепт, который придавал капусте неповторимый вкус.

2. Солёные огурцы

Крепкие, хрустящие огурчики, засоленные в банках с укропом, чесноком и листьями смородины, были любимым лакомством детей и взрослых. Рецепты рассола и специй также передавались по наследству.

3. Маринованные помидоры

Сладковатые, ароматные помидоры, маринованные с луком, перцем и специями, были отличным дополнением к любому блюду.

4. Солёные грибы

Грузди, опята, рыжики — солёные грибы были настоящим деликатесом. Бабушки знали, как правильно засолить грибы, чтобы они сохранили свой вкус и аромат.

5. Маринованные яблоки

Кисло-сладкие, ароматные яблоки, маринованные с корицей и гвоздикой, были необычным и вкусным десертом.

Эти соленья не только утоляли голод, но и создавали атмосферу домашнего уюта и тепла, напоминая о детстве и семейных традициях.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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