ТОП-5 бабушкиных солений из СССР

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Соленья в СССР были неотъемлемой частью стола, особенно в зимнее время.

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Квашеная капуста

Бабушки умели делать вкусные и полезные заготовки, которые передавались из поколения в поколение. Вот ТОП таких вкусностей.

1. Квашеная капуста

Хрустящая, ароматная квашеная капуста была не только вкусной закуской, но и источником витамина С. Каждая бабушка имела свой секретный рецепт, который придавал капусте неповторимый вкус.

2. Солёные огурцы

Крепкие, хрустящие огурчики, засоленные в банках с укропом, чесноком и листьями смородины, были любимым лакомством детей и взрослых. Рецепты рассола и специй также передавались по наследству.

3. Маринованные помидоры

Сладковатые, ароматные помидоры, маринованные с луком, перцем и специями, были отличным дополнением к любому блюду.

4. Солёные грибы

Грузди, опята, рыжики — солёные грибы были настоящим деликатесом. Бабушки знали, как правильно засолить грибы, чтобы они сохранили свой вкус и аромат.

5. Маринованные яблоки

Кисло-сладкие, ароматные яблоки, маринованные с корицей и гвоздикой, были необычным и вкусным десертом.

Эти соленья не только утоляли голод, но и создавали атмосферу домашнего уюта и тепла, напоминая о детстве и семейных традициях.