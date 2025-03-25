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ТОП-6 вариантов яичницы по-сельски от бабушек из СССР  

1:46
Еда

В советских деревнях яичница была одним из самых популярных и простых завтраков.

Яичница
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яичница

Бабушки готовили её с разными добавками, делая блюдо ещё вкуснее и сытнее. Вот шесть вариантов настоящей деревенской яичницы из СССР.

1. Яичница с картошкой

Классический вариант: нарезанный ломтиками или натёртый картофель обжаривается до золотистой корочки, затем в сковороду вбиваются яйца. Просто, вкусно и питательно.

2. Яичница с салом и луком

На разогретой сковороде жарятся кусочки сала, затем добавляется лук, а после — яйца. Сытный завтрак с ароматом деревни.

3. Яичница с помидорами

Летом бабушки часто тушили помидоры, а затем добавляли яйца. Получалась сочная, нежная яичница с приятной кислинкой.

4. Яичница с хлебом

Если в доме не было картошки, кусочки хлеба обжаривали на масле или сале, а потом заливали яйцами. Отличный способ сделать завтрак ещё более сытным.

5. Яичница с колбасой или деревенской колбаской

Кусочки варёной или жареной колбасы придавали яичнице насыщенный вкус. В деревнях могли использовать домашнюю колбасу или даже кровянку.

6. Яичница с зеленью и чесноком

Весной и летом добавляли свежий зелёный лук, укроп и немного чеснока, что делало блюдо особенно ароматным и полезным.

Эти варианты яичницы не только вкусные, но и просты в приготовлении, что делает их идеальными для завтрака или быстрого обеда.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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