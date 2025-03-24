Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаз за $40 млн: как олимпийский чемпион тайно прорекламировал Puma и ничего за это не получил
3200 лет спустя: откройте тайну гробницы военачальника Рамсеса III — артефакты, которые удивят мир
Устойчивые сорта огурцов: как избежать горечи в плодах
Откроется ли захлопнутая дверь снова? Эксперт о возвращение Renault
ТОП-5 грузовиков СССР, которые легко чинились в поле
Французские дерматологи раскрыли секрет: как выглядеть на 10 лет моложе без уколов
Не просто красиво — дорожка из дерева, которая продержится десятилетия
Указал на место: в США жестко отреагировали на критику со стороны Украины
Как избежать проблем с ГИБДД: всё о вписании в полис ОСАГО

Так клубнику мыть нельзя: простая ошибка, из-за которой ягоды теряют вкус

2:28
Еда

Многие из нас, стремясь к здоровому питанию, часто совершают ошибки при подготовке фруктов, особенно клубники. Неправильное обращение с этими ягодами может не только снизить их качество, но и сократить срок хранения. Давайте рассмотрим распространённые ошибки и узнаем, как правильно мыть и хранить клубнику.

Свежая клубника
Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Свежая клубника

Ошибка №1: Мытьё клубники сразу после покупки

Часто мы, придя с рынка или из магазина, сразу промываем все фрукты и ягоды, включая клубнику, и затем убираем их в холодильник. Однако влажная среда способствует быстрому развитию плесени и бактерий на поверхности ягод, что значительно сокращает их свежесть.

Рекомендация: Мойте клубнику непосредственно перед употреблением, а не заранее. Это поможет сохранить её свежесть и предотвратить преждевременное порчу.

Ошибка №2: Удаление зелёных хвостиков перед мытьём

Многие удаляют зелёные чашелистики (хвостики) перед промывкой, полагая, что так удобнее. Однако это делает ягоду более уязвимой к проникновению воды, что может повлиять на её вкус и текстуру, а также ускорить процесс порчи.

Рекомендация: Оставляйте хвостики на месте во время мытья. Это поможет сохранить структуру и вкус ягоды.

Ошибка №3: Использование только воды для мытья

Простое ополаскивание водой может быть недостаточным для удаления остатков пестицидов и загрязнений.

Рекомендация: Приготовьте раствор из воды и уксуса в соотношении 3:1. Погрузите ягоды в этот раствор на несколько минут, затем тщательно промойте их чистой водой и обсушите бумажным полотенцем. Это поможет более эффективно очистить клубнику от загрязнений и микроорганизмов.

Дополнительные советы:

  • Сушка: После промывки аккуратно обсушите ягоды, чтобы удалить лишнюю влагу.

  • Хранение: Храните немытую клубнику в холодильнике в одном слое на бумажном полотенце, чтобы избежать скопления влаги.

  • Удаление хвостиков: Удаляйте зелёные хвостики только перед непосредственным употреблением.

Правильный уход за клубникой не только продлевает её свежесть, но и сохраняет все полезные свойства и вкус. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете дольше наслаждаться качественными и вкусными ягодами.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.  

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Еда и рецепты
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом Аудио 
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка
Домашние животные
Почему ваша собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете? Это не просто милая привычка Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Последние материалы
Так клубнику мыть нельзя: простая ошибка, из-за которой ягоды теряют вкус
Глаз за $40 млн: как олимпийский чемпион тайно прорекламировал Puma и ничего за это не получил
3200 лет спустя: откройте тайну гробницы военачальника Рамсеса III — артефакты, которые удивят мир
Устойчивые сорта огурцов: как избежать горечи в плодах
Откроется ли захлопнутая дверь снова? Эксперт о возвращение Renault
ТОП-5 грузовиков СССР, которые легко чинились в поле
Французские дерматологи раскрыли секрет: как выглядеть на 10 лет моложе без уколов
Не просто красиво — дорожка из дерева, которая продержится десятилетия
Указал на место: в США жестко отреагировали на критику со стороны Украины
Как избежать проблем с ГИБДД: всё о вписании в полис ОСАГО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.