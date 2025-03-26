Забытый рецепт: тушим картофель, как это делали греческие бабушки — пальчики оближешь

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет ничего лучше, чем простая, но вкусная еда. Картофель, лук, помидоры — всё, что нужно для создания сытного и ароматного блюда. Греческая кухня показывает, что для настоящего кулинарного шедевра не нужны изощрённые ингредиенты. Главное — умение и немного магии.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёный картофель

Тушёный картофель, пропитанный вкусом помидоров и оливкового масла, становится настоящим кулинарным произведением. Его нежность, сладость лука и забота, вложенная в приготовление, делают блюдо по-настоящему особенным.

Секреты идеальной тушёной картошки

Как добиться того, чтобы картофель был не просто вкусным, но и красивым, с насыщенным вкусом и идеальной текстурой? Вот несколько советов от шеф-поваров Gastronomou — Нены Исмирноглу и Христофороса Пескиаса.

Для этого блюда лучше всего подойдут сорта Триполи, Неврокопи, Наксос или Кипр. Свежесть — залог успеха. Картофель нужно очистить и нарезать дольками или более крупными кусочками. Лук играет ключевую роль в этом рецепте. На 1 кг картофеля возьмите около 300 г лука и обжарьте его на медленном огне до золотистого цвета и мягкости. По желанию можно добавить немного чеснока, который придаст блюду пикантность. Летом используйте свежие помидоры, а в холодное время года — томатную пасту или пассату. Пасту можно обжарить или растворить в воде, чтобы она раскрыла свой аромат. Главное — не добавлять слишком много воды, чтобы сохранить насыщенный вкус. Вода — это важный элемент, но её должно быть минимум. В случае с помидорами или пассатой вода не нужна. Если используете пасту, добавьте её столько, чтобы она покрыла картофель, и варите на медленном огне под крышкой. Картофель — это универсальный продукт, который можно дополнить различными специями и травами. Чёрный перец, лавровый лист, мята, базилик, белое вино, цедра лайма, душистый перец, розмарин, корица, тмин и красный сладкий перец — всё это может сделать ваше блюдо ещё вкуснее. Христофорос Пескиас рекомендует обжарить картофель в большом количестве оливкового масла (на 1 кг картофеля — 250 г масла) в течение 5-10 минут. Это создаст корочку, которая поможет сохранить форму картофеля и сделает его вкус более насыщенным. Затем обжарьте лук, верните картофель в кастрюлю, добавьте помидоры и специи. Тушите под крышкой около 30-40 минут, не перемешивая. При подаче Нена Исмирноглу рекомендует добавить немного сырого оливкового масла для дополнительного аромата. Также можно добавить каперсы, оливки, солёную рыбу или выдержанный сыр фета.

Тушёный картофель — это простое, но очень вкусное блюдо, которое может стать настоящим украшением вашего стола. Следуя этим советам, вы сможете приготовить идеальный картофель, который порадует вас и ваших близких.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

