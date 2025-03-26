Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии

Кто не любит сытные и ароматные омлеты с ветчиной и специями в виде воздушных кексов? Эти маленькие кулинарные шедевры не только питательны, но и невероятно вкусны. Их легко приготовить по рецепту греческого издания Gastronomos, а ингредиенты можно подобрать по своему вкусу.
Ингредиенты (на 12 маленьких кексов или 8 средних):
Приготовление:
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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