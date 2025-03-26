Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит сытные и ароматные омлеты с ветчиной и специями в виде воздушных кексов? Эти маленькие кулинарные шедевры не только питательны, но и невероятно вкусны. Их легко приготовить по рецепту греческого издания Gastronomos, а ингредиенты можно подобрать по своему вкусу.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ яичные кексы

Ингредиенты (на 12 маленьких кексов или 8 средних):

5 яиц;

1 сушёный лук, нарезанный;

2 копчёных перца "Флорина" из банки (слить жидкость и нарезать);

100 мл свежего молока;

100 г свиного окорока или другой мясной нарезки по вашему выбору, мелко нарезанной;

1/4 пучка петрушки, нарезанной;

50 мл оливкового масла;

соль, свежемолотый перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте формочки для кексов оливковым маслом. В миске взбейте яйца с молоком, добавив соль и перец. Должна получиться пышная масса. Влейте оставшееся масло, добавьте лук, перец, ветчину и петрушку, хорошо перемешайте. Разложите смесь по формочкам. Выпекайте около 25 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

