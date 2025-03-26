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Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии

1:15
Еда

Кто не любит сытные и ароматные омлеты с ветчиной и специями в виде воздушных кексов? Эти маленькие кулинарные шедевры не только питательны, но и невероятно вкусны. Их легко приготовить по рецепту греческого издания Gastronomos, а ингредиенты можно подобрать по своему вкусу.

яичные кексы
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel F, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
яичные кексы

Ингредиенты (на 12 маленьких кексов или 8 средних):

  • 5 яиц;
  • 1 сушёный лук, нарезанный;
  • 2 копчёных перца "Флорина" из банки (слить жидкость и нарезать);
  • 100 мл свежего молока;
  • 100 г свиного окорока или другой мясной нарезки по вашему выбору, мелко нарезанной;
  • 1/4 пучка петрушки, нарезанной;
  • 50 мл оливкового масла;
  • соль, свежемолотый перец.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Смажьте формочки для кексов оливковым маслом.
  3. В миске взбейте яйца с молоком, добавив соль и перец. Должна получиться пышная масса.
  4. Влейте оставшееся масло, добавьте лук, перец, ветчину и петрушку, хорошо перемешайте.
  5. Разложите смесь по формочкам.
  6. Выпекайте около 25 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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