Жарим треску по-новому: пузырьки в тесте творят чудеса

Существует множество способов приготовить хрустящую и воздушную жареную треску. Один из них — использование кляра, который превращает кусочки рыбы в аппетитную корочку, нежную и хрустящую одновременно. Кляр защищает рыбу от подгорания и сохраняет ее сочность.
Для приготовления кляра понадобится мука (мягкая или универсальная) и жидкость (обычно вода). Важно правильно смешать ингредиенты, чтобы получить консистенцию густой каши, не слишком густой и не слишком жидкой. Проверить готовность можно деревянной ложкой: она должна быть покрыта тонким слоем теста, который медленно стекает. Базовое соотношение муки и воды — 1 стакан муки на 1+1/4 стакана воды, напоминает греческое издание Kathimerini.
Как сделать корочку более воздушной?
Для более пушистой текстуры в тесто добавляют разрыхлители: пищевую соду, разрыхлитель или дрожжи. Эти ингредиенты создают пузырьки воздуха, которые при жарке расширяются, делая корочку еще более воздушной. Вместо обычной муки можно использовать самоподнимающуюся, которая уже содержит разрыхлитель.
Также в тесто добавляют взбитое яйцо (цельное или только белок) или газированную воду, пиво или лимонад, которые придают тесту особый вкус и делают его более воздушным. Молоко тоже может быть полезным: его ферменты усиливают действие разрыхлителей.
Секреты идеальной жарки
Ароматизация кляра
Добавьте специи, травы и ароматизаторы, чтобы придать тесту уникальный вкус и цвет. Вот несколько идей:
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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