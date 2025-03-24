ТОП-6 советов от бабушек СССР, как вкусно пожарить яичницу

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские бабушки умели даже из простейших продуктов сделать настоящую вкуснятину.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Яичница — вроде бы элементарное блюдо, но в руках опытной хозяйки она превращалась в ароматный, сытный и уютный завтрак. Вот главные бабушкины секреты.

1. Жарить на сливочном или деревенском смальце

Именно такие жиры давали тот самый насыщенный вкус и аппетитную корочку. Масло из магазина — хорошо, но смалец или топлёное масло — лучше.

2. Обжарить сначала лук или сало

Перед тем как вбить яйца, бабушки обязательно поджаривали на сковороде мелко нарезанный лук, шпик или даже остатки колбасы — яичница становилась ароматнее и сытнее.

3. Не пережаривать желток

Чтобы желток оставался мягким и вкусным, яйца жарили на слабом огне и накрывали крышкой. Так белок схватывался, а желток оставался "живым".

4. Добавить немного молока или сливок

Иногда бабушки слегка взбивали яйца с ложкой молока — получалась нежная и пышная яичница, почти как омлет, но с хрустящей корочкой снизу.

5. Посолить в нужный момент

Опытные хозяйки солили не сразу, а уже под конец жарки — так яйца не теряли текстуру, а соль не тянула влагу из белка.

6. Посыпать зеленью или чёрным перцем

Свежий укроп, петрушка или молотый перец — финальный штрих, который придавал яичнице домашний аромат и "тот самый" вкус из детства.

Эти простые советы помогут вам приготовить вкусную и ароматную яичницу, как в детстве у бабушки.