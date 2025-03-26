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Весенние овощи оживут на вашей тарелке: вот как это сделать вкусно и дёшево

2:23
Еда

Появление первых весенних овощей — почти праздник. Хрустящие редиска, ароматные помидоры, молодая морковка, зелёные спаржи… Хочется взять всё, принести домой и превратить в нечто особенное. И это проще, чем кажется. Специально к весеннему сезону "Bretons en Cuisine" собрали шесть простых, недорогих и невероятно вкусных рецептов. Каждый — настоящий гимн свежим продуктам.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

1. Сытный тост с овощами

Хрустящий снаружи, мягкий внутри — солёный вариант французского pain perdu с ярким букетом весенних овощей. Здесь и сладкие томаты, и пряная рукола, и нежные ломтики кабачков. А чтобы вкус заиграл ярче — медово-чесночная заправка.

2. Гречневые вафли со шпинатом

Для завтрака или сытного перекуса. Вафли на гречневой муке с добавлением шпината и овощного пюре. Подаются с ароматной ананасовой шалфеей и ореховым маслом — получается неожиданно вкусно и очень по-весеннему.

3. Рулеты из рисовой бумаги с цветами

Эти яркие и нежные роллы — почти произведение искусства. Сюда идут и маринованные овощи, и свежая зелень, и съедобные цветы. Добавьте пикантную арахисовую заправку — и получите идеальную лёгкую закуску.

4. Ризотто со спаржей и креветками

Тонкий аромат спаржи, сливочная текстура риса и пикантные нотки голубого сыра. А на вершине — сочные креветки с лаймом. Просто, быстро и идеально для уютного ужина.

5. Пита с пряным ягнёнком

Остался кусок запечённого мяса? Превратите его в насыщенное блюдо. Тёплый лаваш, пряная смесь из ягнёнка с луком, мятно-йогуртовый соус и нежный хумус. Всё это — в одной пите. Очень вкусно и сытно.

6. Весенний овощной гратен

Хрустящие брокколи, свежие спаржи, яркие стручковые — под нежной сырной корочкой. Простой, но эффектный способ использовать всё, что есть под рукой с рынка.

Каждое из этих блюд — способ почувствовать весну в полной мере. Готовьте с удовольствием и не бойтесь экспериментировать!

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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