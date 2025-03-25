Не только вкус, но и польза: что скрывает в себе мясо трески — удивитесь

Треска — одна из самых распространённых рыб в Северной Атлантике и северной части Тихого океана. Её название происходит от характерного треска, который издаёт косяк рыбы во время нереста. Этот вид рыбы имеет богатую историю и культурное значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Треска

Происхождение и биология

Треска появилась около 120 миллионов лет назад в тёплых водах океана Тетис. С течением времени она адаптировалась к холодным северным морям. Одна треска способна отложить до девяти миллионов икринок, но большая их часть погибает. Мальки питаются фитопланктоном и зоопланктоном, а затем переходят на более крупных морских обитателей.

Продолжительность жизни и питание

Треска может жить до 30 лет, достигая длины до 1,8 метра и веса до 100 кг. Её рацион включает мойву, сайру, сельдь, корюшку, креветки и моллюски. В первый год жизни молодь наиболее уязвима, но благодаря специальному белку, который действует как антифриз, треска выживает в ледяной воде, пишет transsibinfo.com.

Ловля и кулинарные особенности

Для ловли трески используются лодки, тралы, сети и кошельковые неводы. Мясо трески ценится за свою упругость, нежность и низкую калорийность. Оно богато легкоусвояемым белком и содержит магний, калий, йод и фосфор. Молодые особи до трёх лет особенно ценны за мягкость и сочность.

Польза для здоровья

Треска полезна для здоровья, но её употребление следует ограничить людям с желчекаменной и мочекаменной болезнями, а также тем, кто страдает индивидуальной непереносимостью. Солёную рыбу не рекомендуется давать детям, беременным и людям с высоким давлением.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

