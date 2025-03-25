Не только вкус, но и польза: что скрывает в себе мясо трески — удивитесь

Треска — одна из самых распространённых рыб в Северной Атлантике и северной части Тихого океана. Её название происходит от характерного треска, который издаёт косяк рыбы во время нереста. Этот вид рыбы имеет богатую историю и культурное значение.
Происхождение и биология
Треска появилась около 120 миллионов лет назад в тёплых водах океана Тетис. С течением времени она адаптировалась к холодным северным морям. Одна треска способна отложить до девяти миллионов икринок, но большая их часть погибает. Мальки питаются фитопланктоном и зоопланктоном, а затем переходят на более крупных морских обитателей.
Продолжительность жизни и питание
Треска может жить до 30 лет, достигая длины до 1,8 метра и веса до 100 кг. Её рацион включает мойву, сайру, сельдь, корюшку, креветки и моллюски. В первый год жизни молодь наиболее уязвима, но благодаря специальному белку, который действует как антифриз, треска выживает в ледяной воде, пишет transsibinfo.com.
Ловля и кулинарные особенности
Для ловли трески используются лодки, тралы, сети и кошельковые неводы. Мясо трески ценится за свою упругость, нежность и низкую калорийность. Оно богато легкоусвояемым белком и содержит магний, калий, йод и фосфор. Молодые особи до трёх лет особенно ценны за мягкость и сочность.
Польза для здоровья
Треска полезна для здоровья, но её употребление следует ограничить людям с желчекаменной и мочекаменной болезнями, а также тем, кто страдает индивидуальной непереносимостью. Солёную рыбу не рекомендуется давать детям, беременным и людям с высоким давлением.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?