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Торт без выпечки, который тает во рту: готовится за 10 минут, а вкус словно из кондитерской

1:58
Еда

Зачем часами стоять у плиты, если можно порадовать близких изысканным десертом без лишних хлопот? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит время и любит тёплые домашние вечера за чашкой чая и кусочком сладкого наслаждения. А главное, такой десерт легко приготовить даже в самый напряжённый день!

шоколадный торт
Фото: flickr.com by Joey Doll, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
шоколадный торт

Что понадобится:

  • 2 пачки обезжиренного творога (по 200 г)

  • Сахарная пудра — по вкусу

  • 1 стакан сливок для взбивания

  • Какао или растворимый шоколадный порошок — на ваш вкус

  • Детское печенье

  • Шоколад для посыпки или шоколадная глазурь

Как готовить:

  1. Взбейте сливки до густой пышной массы.

  2. Смешайте творог с сахарной пудрой и соедините со сливками. Хорошенько перемешайте, чтобы масса стала однородной.

  3. Полученную смесь разделите на две части. В одну из них добавьте какао или шоколадный порошок, снова взбейте до равномерного цвета.

  4. Начинайте собирать десерт: на дно ёмкости выложите слой шоколадного крема, затем светлого.

  5. В центре сделайте слой из печенья или любого любимого бисквита.

  6. Украсьте верх тёртым шоколадом или полейте шоколадной глазурью.

  7. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Идеи для вдохновения:

  • Попробуйте добавить между слоями свежие ягоды или фруктовые кусочки для разнообразия вкусов.

  • Используйте карамельную глазурь вместо шоколадной, чтобы создать новый вкус.

  • Экспериментируйте с различными видами печенья — каждый раз десерт будет ощущаться по-новому.

Этот рецепт — идеальное решение для неожиданного чаепития или быстрого десерта в выходной день. Попробуйте приготовить "Milky Way" и почувствуйте, как дом наполняется ароматом и уютом. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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