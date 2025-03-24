Торт без выпечки, который тает во рту: готовится за 10 минут, а вкус словно из кондитерской

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачем часами стоять у плиты, если можно порадовать близких изысканным десертом без лишних хлопот? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит время и любит тёплые домашние вечера за чашкой чая и кусочком сладкого наслаждения. А главное, такой десерт легко приготовить даже в самый напряжённый день!

Фото: flickr.com by Joey Doll, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ шоколадный торт

Что понадобится:

2 пачки обезжиренного творога (по 200 г)

Сахарная пудра — по вкусу

1 стакан сливок для взбивания

Какао или растворимый шоколадный порошок — на ваш вкус

Детское печенье

Шоколад для посыпки или шоколадная глазурь

Как готовить:

Взбейте сливки до густой пышной массы. Смешайте творог с сахарной пудрой и соедините со сливками. Хорошенько перемешайте, чтобы масса стала однородной. Полученную смесь разделите на две части. В одну из них добавьте какао или шоколадный порошок, снова взбейте до равномерного цвета. Начинайте собирать десерт: на дно ёмкости выложите слой шоколадного крема, затем светлого. В центре сделайте слой из печенья или любого любимого бисквита. Украсьте верх тёртым шоколадом или полейте шоколадной глазурью. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

Идеи для вдохновения:

Попробуйте добавить между слоями свежие ягоды или фруктовые кусочки для разнообразия вкусов.

Используйте карамельную глазурь вместо шоколадной, чтобы создать новый вкус.

Экспериментируйте с различными видами печенья — каждый раз десерт будет ощущаться по-новому.

Этот рецепт — идеальное решение для неожиданного чаепития или быстрого десерта в выходной день. Попробуйте приготовить "Milky Way" и почувствуйте, как дом наполняется ароматом и уютом. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.