Торт без выпечки, который тает во рту: готовится за 10 минут, а вкус словно из кондитерской

Зачем часами стоять у плиты, если можно порадовать близких изысканным десертом без лишних хлопот? Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит время и любит тёплые домашние вечера за чашкой чая и кусочком сладкого наслаждения. А главное, такой десерт легко приготовить даже в самый напряжённый день!
2 пачки обезжиренного творога (по 200 г)
Сахарная пудра — по вкусу
1 стакан сливок для взбивания
Какао или растворимый шоколадный порошок — на ваш вкус
Детское печенье
Шоколад для посыпки или шоколадная глазурь
Взбейте сливки до густой пышной массы.
Смешайте творог с сахарной пудрой и соедините со сливками. Хорошенько перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Полученную смесь разделите на две части. В одну из них добавьте какао или шоколадный порошок, снова взбейте до равномерного цвета.
Начинайте собирать десерт: на дно ёмкости выложите слой шоколадного крема, затем светлого.
В центре сделайте слой из печенья или любого любимого бисквита.
Украсьте верх тёртым шоколадом или полейте шоколадной глазурью.
Поставьте торт в холодильник на несколько часов.
Попробуйте добавить между слоями свежие ягоды или фруктовые кусочки для разнообразия вкусов.
Используйте карамельную глазурь вместо шоколадной, чтобы создать новый вкус.
Экспериментируйте с различными видами печенья — каждый раз десерт будет ощущаться по-новому.
Этот рецепт — идеальное решение для неожиданного чаепития или быстрого десерта в выходной день. Попробуйте приготовить "Milky Way" и почувствуйте, как дом наполняется ароматом и уютом. Приятного аппетита!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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