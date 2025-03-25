Бриошь без грамма муки: необычный рецепт, который покорил гурманов

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционная бриошь — это синоним воздушности, мягкости и… глютена. Обычно она ассоциируется с ароматной выпечкой из пшеничной муки, большого количества масла и яиц. И, конечно, с ожиданием: тесто должно подняться, набраться силы и только потом — в печь. Но что, если мы скажем, что всё это необязательно?

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Противень с бумагой для выпечки

Новая версия — без замеса и мучного облака

На волне интереса к здоровому питанию одна смелая альтернатива выбивается из привычных рамок.

Минимум усилий — максимум эффекта

Чтобы приготовить эту "антибриошь", вам понадобится всего 4 ингредиента и блендер. Вот как всё просто:

Разбейте 6 яиц прямо в чашу блендера.

Добавьте 200 г белой миндальной пасты (ищите в био-отделе супермаркета).

Влейте 50 г яблочного пюре.

И, наконец, 1 столовую ложку разрыхлителя (именно разрыхлителя, а не дрожжей!).

Всё тщательно взбейте до однородности и переложите массу в форму, выстеленную бумагой для выпечки.

Совет: добавьте немного шоколадных капель, орехов или других вкусных наполнителей — и будет ещё интереснее. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 45 минут.

А где мука

Да, муки здесь действительно нет. Хотя словари вроде Ларусса и Литтре утверждают, что без неё бриошь невозможна, жизнь всё же доказывает обратное. В этой версии воздушность достигается не клейковиной, а комбинацией яиц и миндальной пасты.

И пусть академики не включат эту выпечку в свои описания классики, зато по вкусу и текстуре она точно не уступает. Главное ведь — не буквы в словаре, а удовольствие, которое дарит каждый кусочек.

Уточнения

Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.

