Бриошь без грамма муки: необычный рецепт, который покорил гурманов

Традиционная бриошь — это синоним воздушности, мягкости и… глютена. Обычно она ассоциируется с ароматной выпечкой из пшеничной муки, большого количества масла и яиц. И, конечно, с ожиданием: тесто должно подняться, набраться силы и только потом — в печь. Но что, если мы скажем, что всё это необязательно?
На волне интереса к здоровому питанию одна смелая альтернатива выбивается из привычных рамок.
Чтобы приготовить эту "антибриошь", вам понадобится всего 4 ингредиента и блендер. Вот как всё просто:
Совет: добавьте немного шоколадных капель, орехов или других вкусных наполнителей — и будет ещё интереснее. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 45 минут.
Да, муки здесь действительно нет. Хотя словари вроде Ларусса и Литтре утверждают, что без неё бриошь невозможна, жизнь всё же доказывает обратное. В этой версии воздушность достигается не клейковиной, а комбинацией яиц и миндальной пасты.
И пусть академики не включат эту выпечку в свои описания классики, зато по вкусу и текстуре она точно не уступает. Главное ведь — не буквы в словаре, а удовольствие, которое дарит каждый кусочек.
Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.
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