Скрытая угроза: 5 самых опасных блюд в меню популярных сетей фастфуда

Недавно был опубликован список самых нездоровых блюд в меню популярных сетей быстрого питания. В него вошли блюда, которые стоит избегать, если вы заботитесь о своем здоровье.
Среди них — гарнир из жареного риса от Panda Express, рулет из бекона, сосисок и яиц от Starbucks, жареный картофель фри Nashville Hot Load Bowl от KFC, салат Cobb от Chick-fil-A и сэндвич Beast Sub от Subway. Также не стоит увлекаться хрустящей колбасной котлетой из Taco Bell, хрустящей куриной лепешкой из Arby's и двойным сэндвичем с колбасой из Dunkin' Donuts. Макароны с сыром и хлебная миска от Panera Bread тоже не лучший выбор, пишет издание Eat This, Not That, опубликовавшее этот список.
Но есть блюда, которые выделяются даже на этом нездоровом фоне. Вот пятерка самых вредных блюд фастфуда (самое вредное блюдо находится в конце этого списка).
Если вы заботитесь о своем здоровье, лучше избегать этих блюд и выбирать более здоровые варианты.
Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.
Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.
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