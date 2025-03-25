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Скрытая угроза: 5 самых опасных блюд в меню популярных сетей фастфуда

3:03
Еда

Недавно был опубликован список самых нездоровых блюд в меню популярных сетей быстрого питания. В него вошли блюда, которые стоит избегать, если вы заботитесь о своем здоровье.

Бургер
Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

Среди них — гарнир из жареного риса от Panda Express, рулет из бекона, сосисок и яиц от Starbucks, жареный картофель фри Nashville Hot Load Bowl от KFC, салат Cobb от Chick-fil-A и сэндвич Beast Sub от Subway. Также не стоит увлекаться хрустящей колбасной котлетой из Taco Bell, хрустящей куриной лепешкой из Arby's и двойным сэндвичем с колбасой из Dunkin' Donuts. Макароны с сыром и хлебная миска от Panera Bread тоже не лучший выбор, пишет издание Eat This, Not That, опубликовавшее этот список.

Но есть блюда, которые выделяются даже на этом нездоровом фоне. Вот пятерка самых вредных блюд фастфуда (самое вредное блюдо находится в конце этого списка).

  1. Burger King: Король бекона. Этот бургер — настоящий чемпион по содержанию соли. В нем шесть ломтиков бекона, две котлеты, американский сыр, кетчуп и майонез. Даже если вы не следите за количеством натрия, это блюдо стоит избегать.
  2. Wendy's: Большой классический тройной бекон. Этот бургер может стать настоящим испытанием для вашего здоровья. В нем три котлеты, копченый на яблочном дереве бекон, американский сыр, салат, помидоры, соленые огурцы, лук, кетчуп и майонез. В нем 86 граммов жира и 36 граммов насыщенного жира — это слишком много для одного приема пищи.
  3. Popeyes: Фирменные острые крылышки на кости или луизианские чесночные крылышки на кости. Жареные крылышки Popeyes могут быть вкусными, но они также очень вредны для здоровья. В шести крылышках содержится 94 или 98 граммов жира в зависимости от соуса. Это слишком много для одного блюда.
  4. McDonald's: Большой завтрак с горячими пирожками. Начать день с этого завтрака от McDonald's — не лучшая идея. В нем 158 углеводов, 63 грамма жира и 2070 миллиграммов натрия. Это слишком много для завтрака, особенно если вы планируете активный день.
  5. Dairy Queen: Куриные полоски в медовом соусе барбекю в корзинке. Этот пункт меню может показаться безобидным, но на самом деле он очень вреден. В шести куриных полосках и картофеле фри содержится 3570 миллиграммов натрия, 61 грамм жира и 186 углеводов. Это самое вредное блюдо в списке.

Если вы заботитесь о своем здоровье, лучше избегать этих блюд и выбирать более здоровые варианты.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. 

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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