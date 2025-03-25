Солите треску правильно: шеф-повар раскрыла хитрость, о которой мало кто знает

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы треска получилась вкусной и сочной, важно выбрать качественный продукт и правильно его засолить. Шеф-повар Нена Исмирноглу поделилась своими секретами и опытом, которые помогут вам добиться идеального результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

Выбор качественной трески

При выборе трески обратите внимание на цвет мяса — оно должно быть белым и упругим, пишет греческое издание Kathimerini. Кожица должна быть темной, а запах — приятным. Испанская и португальская треска считается одной из лучших. Для засолки лучше всего подойдут толстые филе из нижней части живота — в них меньше костей, и они не так сильно пропитаны солью.

Подготовка трески к засолке

Треску необходимо тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить излишки соли. Если рыба не была разделана на филе, удалите плавники острым ножом. Если вы планируете готовить крокеты, кожу можно оставить. Затем положите треску кожей вверх в большую миску с холодной водой и оставьте минимум на 12 часов. В зависимости от размера и степени засолки процесс может занять до 48 часов. Некоторые предпочитают оставлять рыбу в воде на более длительный срок, чтобы уменьшить соленость. Обычно треску держат в воде 1,5-2 дня, меняя воду каждые 4-6 часов.

Процесс засолки

Подготовка рыбы: Разделите треску на куски, чтобы она лучше пропиталась. Поместите куски кожицей вверх в большую емкость с холодной водой. Придавливание: Накройте рыбу тарелкой и положите сверху тяжелый предмет, чтобы куски не всплывали. Замена воды: Через 24 часа проверьте рыбу. Если она кажется слишком соленой, оставьте её в воде еще на полчаса. Повторяйте процедуру каждые 1,5 дня до достижения желаемого вкуса. Обычно рыба готова через 2 дня.

Секреты от шеф-повара

Секрет Нены Исмирноглу : В последнюю смену воды добавьте в таз свежее молоко и оставьте треску еще на 4-5 часов. Этот метод делает рыбу более нежной и вкусной.

: В последнюю смену воды добавьте в таз свежее молоко и оставьте треску еще на 4-5 часов. Этот метод делает рыбу более нежной и вкусной. Секрет монахов Афона: При первом замачивании добавьте в воду 1-2 горсти крупной соли. Это поможет рыбе набухнуть и лучше пропитаться. После этого промойте треску и продолжайте засолку по обычной схеме.

Завершающий этап: подготовка к жарке

После засолки дайте треске хорошо стечь в дуршлаге, затем обсушите её бумажными полотенцами. Если вы не планируете готовить рыбу сразу, положите её в холодильник, накрыв крышкой. Если времени мало, можно заморозить рыбу до момента приготовления.

Перед жаркой посыпьте треску мукой, а затем обмакните в тесто, которое вам нравится. Это поможет сохранить сочность и придать рыбе хрустящую корочку.

Уточнения

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

