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Раскрыт секрет хранения специй: как понять, что приправы пора выбрасывать

2:53
Еда

Многие не задумываются о том, как долго можно хранить специи, хотя они, как и другие продукты, со временем теряют свои вкусовые качества. The Daily Meal напоминает, что даже самые привычные специи могут испортиться, если не соблюдать правила их хранения. В этой статье мы расскажем, как долго можно использовать самые популярные специи и как определить, что они испортились.

специи
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
специи
  1. Паприка. Свежесть паприки зависит от её сорта и может сохраняться от 2 до 4 лет. Со временем паприка теряет свою яркость и приобретает коричневый оттенок. Горький запах также может быть признаком того, что пряность испортилась.
  2. Молотый перец. Молотый перец сохраняет свою остроту около 2 лет. Чтобы продлить срок его хранения, лучше покупать перец в стручках и молоть его по мере необходимости. В герметичной упаковке цельный перец может храниться до 4 лет.
  3. Хлопья красного перца. Хлопья красного перца остаются острыми около 3 лет. Если они начали тускнеть и потеряли свой интенсивный аромат, их пора заменить.
  4. Мускатный орех. Цельный мускатный орех хранится гораздо дольше, чем молотый. При правильном хранении (в тёмном и сухом месте) он может сохранять свои свойства до 4 лет. Если мускатный орех стал легко крошиться или его кожура начала отслаиваться, это признак того, что он испортился.
  5. Корица. Коричные палочки могут храниться до 5 лет, а молотая корица — около 2-4 лет. Если корица потеряла свой резкий запах, её пора выбрасывать.
  6. Тмин. Цельные семена тмина хранятся до 4 лет, а молотый тмин — около года. Если семена приобрели коричневый оттенок и потеряли запах, их пора заменить.
  7. Куркума. Молотая куркума сохраняет свои свойства около года. Если она начала тускнеть, имеет затхлый запах и кислый вкус, её пора выбрасывать.
  8. Гвоздика. Целые гвоздики могут храниться до 4 лет, но со временем они начинают разваливаться и становиться коричневыми. Молотая гвоздика сохраняет свои свойства около года, но если она приобрела неприятный запах, её пора заменять.
  9. Ароматизированные соли. Соль, в отличие от большинства специй, не портится, так как это минерал. Однако ароматизированные соли имеют срок годности около 3 лет. Со временем интенсивность аромата уменьшается, а смесь может слеживаться. Если вы заметили эти признаки, лучше избавиться от соли.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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