Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру

Овсяный смузи с лесным орехом — питательный напиток с приятной кремовой текстурой, который не только дарит заряд энергии, но и радует своим вкусом. Овес занимает важное место в здоровом питании благодаря своей высокой питательной ценности. Он способствует снижению веса, уменьшает воспалительные процессы и улучшает работу кишечника.
Овес богат растворимой клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит и стабилизирует уровень сахара в крови. Эксперты Манитаймс предлагают три рецепта смузи, которые эффективно используют полезные свойства овса, превращая каждый глоток в шаг к здоровью.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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