Забудьте о голоде и токсинах: 3 рецепта овсяного смузи, меняющие жизнь и фигуру

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяный смузи с лесным орехом — питательный напиток с приятной кремовой текстурой, который не только дарит заряд энергии, но и радует своим вкусом. Овес занимает важное место в здоровом питании благодаря своей высокой питательной ценности. Он способствует снижению веса, уменьшает воспалительные процессы и улучшает работу кишечника.

Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ смузи

Овес богат растворимой клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит и стабилизирует уровень сахара в крови. Эксперты Манитаймс предлагают три рецепта смузи, которые эффективно используют полезные свойства овса, превращая каждый глоток в шаг к здоровью.

Смузи с овсянкой и зелеными листовыми овощами помогает очищать организм. Он выводит токсины, уменьшает вздутие живота и обогащает антиоксидантами. Для приготовления понадобится полстакана овсяных хлопьев, стакан свежего шпината, половина огурца, одно зеленое яблоко, сок одного лимона и стакан воды. Если вы хотите дольше оставаться сытым и уменьшить аппетит, этот рецепт будет идеальным выбором. Сочетание овса, ананаса и семян чиа создает гармоничный баланс между свежестью и питательностью, а также действует как натуральное противовоспалительное средство. Для приготовления возьмите полстакана овса, два ломтика ананаса, столовую ложку семян чиа, стакан растительного молока (миндального, кокосового или овсяного) и чайную ложку меда по вкусу. Тем, кто ищет освежающий и полезный утренний напиток, понравится смузи с овсянкой и какао. Его питательный состав станет отличным началом дня. Для приготовления понадобятся полстакана овса, спелый банан, столовая ложка несладкого какао-порошка, стакан миндального молока и щепотка корицы.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



