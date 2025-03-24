ТОП-5 блюд для детского праздника от бабушки в СССР

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Детские праздники в СССР — это особая атмосфера: без дорогих ресторанов и экзотических угощений, но с душевным теплом, заботой и вкуснейшими блюдами, которые готовили бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Голубцы

Простые, домашние, но такие любимые блюда — вот что подавалось на стол в день рождения или именины.

1. Картофельное пюре с котлетами

Классика любого детского стола. Мягкое, воздушное пюре и домашние котлеты из говядины или курицы — то, что ели с удовольствием даже самые капризные дети.

2. Салат "Оливье"

Без него не обходился ни один праздник. Детская версия — без лука и с варёной колбасой.

Бабушки всегда старались сделать его побольше — ведь он исчезал со стола первым.

3. Домашние пирожки с вареньем или повидлом

Пышные, ароматные, с горячим чаем — пирожки были главным десертом детского праздника. Часто пеклись с яблочным, вишнёвым или сливовым повидлом.

4. Желе или кисель в креманках

Цветное фруктовое желе или густой домашний кисель — настоящий деликатес по тем временам. Бабушки делали их из компота или с добавлением сиропа.

5. Торт "Наполеон" или бисквитный с вареньем

Домашний торт — главная звезда праздника. "Наполеон" бабушки готовили с заварным кремом, а если времени не хватало — делали быстрый бисквит и смазывали его вареньем или сгущёнкой.

Эти блюда не только вкусные, но и вызывают тёплые воспоминания о детстве и бабушкиной заботе.