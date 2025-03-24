Любите пасту, но не боитесь немного пофантазировать на тему классики? Тогда этот рецепт — точно для вас. Карбонара с ветчиной и сливками — вкусный и сытный вариант знаменитого итальянского блюда, который покорит всех с первого укуса. Конечно, пуристы могут покачать головой: ни тебе гуанчале, ни строгого запрета на сливки. Но сами итальянцы относятся к таким интерпретациям куда терпимее, особенно если результат получается по-настоящему вкусным.
Сливки делают соус мягким и шелковистым, желтки добавляют насыщенности, а сырокопчёная ветчина придаёт блюду глубокий аромат. Подаётся паста горячей, с ароматом базилика и щепоткой свежемолотого перца — в лучших традициях домашней итальянской кухни.
Ингредиенты (на 4 порции):
400 г спагетти
200 г сырокопчёной ветчины
150 мл сливок (22%)
2 желтка
50 г тертого пармезана
2 ст. л. оливкового масла
2 зубчика чеснока
2 веточки базилика
соль, свежемолотый черный перец
Шаг 1. Варим пасту
Вскипятите 2,5 литра подсоленной воды, отправьте туда спагетти и варите до состояния аль денте - обычно это около 6-7 минут. Откиньте на дуршлаг.
Шаг 2. Обжариваем основу
В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный чеснок 30 секунд. Добавьте тонко нарезанную ветчину, обжаривайте ещё 3 минуты.
Шаг 3. Готовим соус
Желтки взбейте венчиком со сливками. Добавьте натёртый пармезан, нарубленный базилик, соль и перец. Соус готов — насыщенный, ароматный и очень нежный.
Шаг 4. Финальный штрих
Добавьте пасту в сковороду к ветчине, перемешайте и прогрейте минуту. Разложите по тёплым тарелкам и полейте сливочным соусом.
Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.