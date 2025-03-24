Паста, которая заставит забыть про диету — сливки, ветчина и секретный штрих на финише

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите пасту, но не боитесь немного пофантазировать на тему классики? Тогда этот рецепт — точно для вас. Карбонара с ветчиной и сливками — вкусный и сытный вариант знаменитого итальянского блюда, который покорит всех с первого укуса. Конечно, пуристы могут покачать головой: ни тебе гуанчале, ни строгого запрета на сливки. Но сами итальянцы относятся к таким интерпретациям куда терпимее, особенно если результат получается по-настоящему вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Спагетти карбонара

Почему стоит попробовать

Сливки делают соус мягким и шелковистым, желтки добавляют насыщенности, а сырокопчёная ветчина придаёт блюду глубокий аромат. Подаётся паста горячей, с ароматом базилика и щепоткой свежемолотого перца — в лучших традициях домашней итальянской кухни.

Ингредиенты (на 4 порции):

400 г спагетти

200 г сырокопчёной ветчины

150 мл сливок (22%)

2 желтка

50 г тертого пармезана

2 ст. л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

2 веточки базилика

соль, свежемолотый черный перец

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Варим пасту

Вскипятите 2,5 литра подсоленной воды, отправьте туда спагетти и варите до состояния аль денте - обычно это около 6-7 минут. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Обжариваем основу

В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный чеснок 30 секунд. Добавьте тонко нарезанную ветчину, обжаривайте ещё 3 минуты.

Шаг 3. Готовим соус

Желтки взбейте венчиком со сливками. Добавьте натёртый пармезан, нарубленный базилик, соль и перец. Соус готов — насыщенный, ароматный и очень нежный.

Шаг 4. Финальный штрих

Добавьте пасту в сковороду к ветчине, перемешайте и прогрейте минуту. Разложите по тёплым тарелкам и полейте сливочным соусом.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

