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Паста, которая заставит забыть про диету — сливки, ветчина и секретный штрих на финише

2:08
Еда

Любите пасту, но не боитесь немного пофантазировать на тему классики? Тогда этот рецепт — точно для вас. Карбонара с ветчиной и сливками — вкусный и сытный вариант знаменитого итальянского блюда, который покорит всех с первого укуса. Конечно, пуристы могут покачать головой: ни тебе гуанчале, ни строгого запрета на сливки. Но сами итальянцы относятся к таким интерпретациям куда терпимее, особенно если результат получается по-настоящему вкусным.

Спагетти карбонара
Фото: commons.wikimedia.org by Triplec85, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти карбонара

Почему стоит попробовать

Сливки делают соус мягким и шелковистым, желтки добавляют насыщенности, а сырокопчёная ветчина придаёт блюду глубокий аромат. Подаётся паста горячей, с ароматом базилика и щепоткой свежемолотого перца — в лучших традициях домашней итальянской кухни.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 400 г спагетти

  • 200 г сырокопчёной ветчины

  • 150 мл сливок (22%)

  • 2 желтка

  • 50 г тертого пармезана

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 веточки базилика

  • соль, свежемолотый черный перец

Пошаговый рецепт

Шаг 1. Варим пасту
Вскипятите 2,5 литра подсоленной воды, отправьте туда спагетти и варите до состояния аль денте - обычно это около 6-7 минут. Откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Обжариваем основу
В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный чеснок 30 секунд. Добавьте тонко нарезанную ветчину, обжаривайте ещё 3 минуты.

Шаг 3. Готовим соус
Желтки взбейте венчиком со сливками. Добавьте натёртый пармезан, нарубленный базилик, соль и перец. Соус готов — насыщенный, ароматный и очень нежный.

Шаг 4. Финальный штрих
Добавьте пасту в сковороду к ветчине, перемешайте и прогрейте минуту. Разложите по тёплым тарелкам и полейте сливочным соусом.

Уточнения

Паста карбона́ра (итал. Pasta alla carbonara) — спагетти или ригатони с мелкими кусочками гуанчале (иногда заменяют на панчетту или бекон), смешанные с соусом из яиц, сыра пекорино романо (иногда заменяют или добавляют грана падано или пармезан), соли и свежемолотого чёрного перца.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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