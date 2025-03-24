Мясная улитка из лаваша — как приготовить пирог, который удивит всех

Когда хочется домашней выпечки, но нет времени возиться с тестом, на выручку приходит этот пирог. Он не требует замешивания, расстойки и возни с дрожжами — вместо теста используется тонкий армянский лаваш. А начинка из сочного фарша и нежной заливки делает блюдо настолько вкусным, что его разметают с тарелки быстрее, чем вы скажете: "Готово!"
Лаваш давно стал универсальной палочкой-выручалочкой на кухне. Его заворачивают с сыром, курицей, овощами, но в этом рецепте он играет главную роль — становится основой пирога. Благодаря тонкости и эластичности, лаваш легко сворачивается в рулет и сохраняет форму при запекании.
В миске соедините 650 г фарша (свинина + говядина), 1 яйцо, соль, перец и специи. Перемешайте.
Мелко нарежьте 1 луковицу и 2 зубчика чеснока, добавьте к фаршу. Можно натереть их на терке, чтобы сок дал больше аромата.
Расстелите 2 листа лаваша, немного заходя один на другой. Смажьте сметаной (3-4 ст. л.). Равномерно выложите фарш, оставляя по краям 1 см.
Аккуратно сверните лаваш в тугой рулет, затем скрутите его улиткой.
Форму для запекания (20-25 см) выстелите пергаментом. Переложите в неё улитку.
Приготовьте заливку: смешайте 2 яйца, 150 г сметаны и немного соли.
Вылейте смесь на пирог, сверху посыпьте 100 г натёртого сыра.
Выпекайте при 180 °C около часа. Пирог должен подрумяниться.
Перед подачей дайте пирогу немного остыть — он лучше держит форму и вкус получается более насыщенным.
Почему этот пирог — находка
Готовится без теста
Подходит для ужина или угощения гостей
Легко адаптируется под вкус — добавьте зелень, грибы или сыр внутрь
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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