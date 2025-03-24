Забытый вкус, который стоит вернуть в меню: как правильно варить кисель

Когда хочется чего-то простого, но полезного — на помощь приходит кисель. Этот напиток знаком каждому с детства: в столовых его часто подавали на полдник, а ещё раньше, в дореволюционной России, он и вовсе заменял полноценный завтрак. Плотный, насыщенный, чуть кисловатый — он отлично утоляет голод и согревает.
Почему кисель стоит готовить чаще
Он не только вкусный, но и очень сытный. Благодаря ягодам и крахмалу напиток насыщает, но не перегружает желудок. К тому же кисель легко готовить — всё занимает не больше получаса. Отличный вариант для семейного обеда или детского полдника.
Идеальный кисель — с кислинкой
Лучше всего подходят ягоды с ярким вкусом — вишня, клюква, черная смородина. Можно использовать как замороженные, так и свежие. Главное — не переборщить с сахаром: кисель должен оставаться чуть кисловатым, именно в этом его фишка.
Как приготовить ягодный кисель — пошагово
В кастрюлю высыпьте 450 г замороженных ягод и добавьте 250 мл воды. Накройте крышкой и доведите до кипения.
Снимите с огня, пробейте массу блендером и протрите через сито.
Влейте 1,5 литра кипятка, добавьте 80-100 г сахара и снова доведите до кипения.
В отдельной ёмкости разведите 3 ст. л. картофельного крахмала в 200 мл охлаждённой кипячёной воды.
Постепенно влейте крахмальный раствор в кисель, всё время помешивая. Проварите ещё 1-2 минуты — и готово!
Кисель можно подавать горячим, тёплым или холодным — он будет вкусен в любом виде.
Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
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