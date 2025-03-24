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Забытый вкус, который стоит вернуть в меню: как правильно варить кисель

1:50
Еда

Когда хочется чего-то простого, но полезного — на помощь приходит кисель. Этот напиток знаком каждому с детства: в столовых его часто подавали на полдник, а ещё раньше, в дореволюционной России, он и вовсе заменял полноценный завтрак. Плотный, насыщенный, чуть кисловатый — он отлично утоляет голод и согревает.

вишневый кисель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вишневый кисель

Почему кисель стоит готовить чаще

Он не только вкусный, но и очень сытный. Благодаря ягодам и крахмалу напиток насыщает, но не перегружает желудок. К тому же кисель легко готовить — всё занимает не больше получаса. Отличный вариант для семейного обеда или детского полдника.

Идеальный кисель — с кислинкой

Лучше всего подходят ягоды с ярким вкусом — вишня, клюква, черная смородина. Можно использовать как замороженные, так и свежие. Главное — не переборщить с сахаром: кисель должен оставаться чуть кисловатым, именно в этом его фишка.

Как приготовить ягодный кисель — пошагово

  1. В кастрюлю высыпьте 450 г замороженных ягод и добавьте 250 мл воды. Накройте крышкой и доведите до кипения.

  2. Снимите с огня, пробейте массу блендером и протрите через сито.

  3. Влейте 1,5 литра кипятка, добавьте 80-100 г сахара и снова доведите до кипения.

  4. В отдельной ёмкости разведите 3 ст. л. картофельного крахмала в 200 мл охлаждённой кипячёной воды.

  5. Постепенно влейте крахмальный раствор в кисель, всё время помешивая. Проварите ещё 1-2 минуты — и готово!

Кисель можно подавать горячим, тёплым или холодным — он будет вкусен в любом виде.

Уточнения

Кисе́ль — студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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