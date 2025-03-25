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Солянка, которая получается всегда: проверенный рецепт без заморочек

2:18
Еда

Хочется чего-то горячего, наваристого, ароматного — но без многочасовой возни у плиты? Тогда этот рецепт для вас. Солянка с колбасой и грудинкой — суп с насыщенным вкусом, где мясной бульон заменяет жареная колбаса, а солёные огурцы, томат и оливки придают яркий, пикантный оттенок. Получается быстро, сытно и очень вкусно. Идеально на обед в прохладный день или даже на праздник.

Солянка
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солянка

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Картофель — 6-7 шт.

  • Колбаса варёная или сосиски — 300 г

  • Копчёная колбаса — 250 г

  • Грудинка — 300 г

  • Солёные огурцы — 6-7 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Маслины и оливки — 150 г

  • Томатная паста — 2 ст. л.

  • Огуречный рассол — 200 мл

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Вода — 2,7 л

  • Соль, перец — по вкусу

  • Лимон и каперсы — для подачи

Как приготовить:

1. Варим картофель
Картофель очистите, нарежьте кубиками. Залейте водой в кастрюле (3 л), доведите до кипения.

2. Обжариваем мясную часть
Нарежьте соломкой варёную и копчёную колбасу, а также грудинку. Обжарьте в половине масла до румяности. Добавьте в кипящий картофель, варите 5 минут.

3. Готовим овощную поджарку
Нарежьте мелко лук и огурцы. Обжарьте их на оставшемся масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте, потушите пару минут.

4. Собираем солянку
Добавьте поджарку в кастрюлю. Влейте рассол, доведите до кипения. Варите ещё 5 минут. Приправьте по вкусу.

5. Финальные штрихи
Добавьте маслины и оливки. Ещё раз доведите до кипения, затем выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте настояться 10-15 минут.

6. Подача
Разлейте по тарелкам. Добавьте дольку лимона и немного каперсов. По желанию — посыпьте зеленью.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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