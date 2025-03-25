Солянка, которая получается всегда: проверенный рецепт без заморочек

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется чего-то горячего, наваристого, ароматного — но без многочасовой возни у плиты? Тогда этот рецепт для вас. Солянка с колбасой и грудинкой — суп с насыщенным вкусом, где мясной бульон заменяет жареная колбаса, а солёные огурцы, томат и оливки придают яркий, пикантный оттенок. Получается быстро, сытно и очень вкусно. Идеально на обед в прохладный день или даже на праздник.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Ингредиенты (на 8 порций):

Картофель — 6-7 шт.

Колбаса варёная или сосиски — 300 г

Копчёная колбаса — 250 г

Грудинка — 300 г

Солёные огурцы — 6-7 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Маслины и оливки — 150 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Огуречный рассол — 200 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Вода — 2,7 л

Соль, перец — по вкусу

Лимон и каперсы — для подачи

Как приготовить:

1. Варим картофель

Картофель очистите, нарежьте кубиками. Залейте водой в кастрюле (3 л), доведите до кипения.

2. Обжариваем мясную часть

Нарежьте соломкой варёную и копчёную колбасу, а также грудинку. Обжарьте в половине масла до румяности. Добавьте в кипящий картофель, варите 5 минут.

3. Готовим овощную поджарку

Нарежьте мелко лук и огурцы. Обжарьте их на оставшемся масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте, потушите пару минут.

4. Собираем солянку

Добавьте поджарку в кастрюлю. Влейте рассол, доведите до кипения. Варите ещё 5 минут. Приправьте по вкусу.

5. Финальные штрихи

Добавьте маслины и оливки. Ещё раз доведите до кипения, затем выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте настояться 10-15 минут.

6. Подача

Разлейте по тарелкам. Добавьте дольку лимона и немного каперсов. По желанию — посыпьте зеленью.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

