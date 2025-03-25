Солянка, которая получается всегда: проверенный рецепт без заморочек

Хочется чего-то горячего, наваристого, ароматного — но без многочасовой возни у плиты? Тогда этот рецепт для вас. Солянка с колбасой и грудинкой — суп с насыщенным вкусом, где мясной бульон заменяет жареная колбаса, а солёные огурцы, томат и оливки придают яркий, пикантный оттенок. Получается быстро, сытно и очень вкусно. Идеально на обед в прохладный день или даже на праздник.
Картофель — 6-7 шт.
Колбаса варёная или сосиски — 300 г
Копчёная колбаса — 250 г
Грудинка — 300 г
Солёные огурцы — 6-7 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Маслины и оливки — 150 г
Томатная паста — 2 ст. л.
Огуречный рассол — 200 мл
Растительное масло — 2 ст. л.
Вода — 2,7 л
Соль, перец — по вкусу
Лимон и каперсы — для подачи
1. Варим картофель
Картофель очистите, нарежьте кубиками. Залейте водой в кастрюле (3 л), доведите до кипения.
2. Обжариваем мясную часть
Нарежьте соломкой варёную и копчёную колбасу, а также грудинку. Обжарьте в половине масла до румяности. Добавьте в кипящий картофель, варите 5 минут.
3. Готовим овощную поджарку
Нарежьте мелко лук и огурцы. Обжарьте их на оставшемся масле до мягкости. Добавьте томатную пасту, перемешайте, потушите пару минут.
4. Собираем солянку
Добавьте поджарку в кастрюлю. Влейте рассол, доведите до кипения. Варите ещё 5 минут. Приправьте по вкусу.
5. Финальные штрихи
Добавьте маслины и оливки. Ещё раз доведите до кипения, затем выключите огонь. Накройте крышкой и оставьте настояться 10-15 минут.
6. Подача
Разлейте по тарелкам. Добавьте дольку лимона и немного каперсов. По желанию — посыпьте зеленью.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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