Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете лёгкое, но питательное блюдо — этот салат именно то, что нужно. Он напоминает знаменитый нисуаз, но с небольшими отличиями: вместо стручковой фасоли — отварной картофель, который делает салат более сытным, не перегружая его.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Салат

Этот рецепт идеально подойдёт для ужина, ланча или полезного перекуса. Богат белком, сбалансирован по составу и легко усваивается.

Ингредиенты (на 4 порции):

Тунец в собственном соку — 185 г

Картофель — 300 г

Яйца — 2 шт.

Томат черри — 150 г

Листья салата — 100 г

Для заправки:

Лимонный сок — сок 1 лимона

Оливковое масло — 5 ст. л.

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Варим картофель

Хорошо вымойте клубни и отварите в подсоленной воде до мягкости — около 20 минут. Остудите, очистите и нарежьте крупными дольками.

2. Подготовим остальные ингредиенты

Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания), охладите и разрежьте на четвертинки. Помидоры черри нарежьте пополам, листья салата порвите руками.

3. Подготовим тунца

Слейте жидкость из банки, рыбу разомните вилкой на крупные кусочки.

4. Заправка — быстро и просто

Смешайте лимонный сок и горчицу, добавьте соль и перец. Постепенно влейте оливковое масло, взбивая вилкой до лёгкой эмульсии.

5. Собираем салат

Разложите листья салата по тарелкам, сверху — тунец, черри и картофель. Полейте заправкой. Уложите четвертинки яиц — и подавайте!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

