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Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко

1:53
Еда

Если вы ищете лёгкое, но питательное блюдо — этот салат именно то, что нужно. Он напоминает знаменитый нисуаз, но с небольшими отличиями: вместо стручковой фасоли — отварной картофель, который делает салат более сытным, не перегружая его.

Салат
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат

Этот рецепт идеально подойдёт для ужина, ланча или полезного перекуса. Богат белком, сбалансирован по составу и легко усваивается.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Тунец в собственном соку — 185 г

  • Картофель — 300 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Томат черри — 150 г

  • Листья салата — 100 г

Для заправки:

  • Лимонный сок — сок 1 лимона

  • Оливковое масло — 5 ст. л.

  • Горчица зернистая — 1 ст. л.

  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Варим картофель
Хорошо вымойте клубни и отварите в подсоленной воде до мягкости — около 20 минут. Остудите, очистите и нарежьте крупными дольками.

2. Подготовим остальные ингредиенты
Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания), охладите и разрежьте на четвертинки. Помидоры черри нарежьте пополам, листья салата порвите руками.

3. Подготовим тунца
Слейте жидкость из банки, рыбу разомните вилкой на крупные кусочки.

4. Заправка — быстро и просто
Смешайте лимонный сок и горчицу, добавьте соль и перец. Постепенно влейте оливковое масло, взбивая вилкой до лёгкой эмульсии.

5. Собираем салат
Разложите листья салата по тарелкам, сверху — тунец, черри и картофель. Полейте заправкой. Уложите четвертинки яиц — и подавайте!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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