Простой рецепт нисуаза по-домашнему — сытно, вкусно, легко

Если вы ищете лёгкое, но питательное блюдо — этот салат именно то, что нужно. Он напоминает знаменитый нисуаз, но с небольшими отличиями: вместо стручковой фасоли — отварной картофель, который делает салат более сытным, не перегружая его.
Этот рецепт идеально подойдёт для ужина, ланча или полезного перекуса. Богат белком, сбалансирован по составу и легко усваивается.
Тунец в собственном соку — 185 г
Картофель — 300 г
Яйца — 2 шт.
Томат черри — 150 г
Листья салата — 100 г
Для заправки:
Лимонный сок — сок 1 лимона
Оливковое масло — 5 ст. л.
Горчица зернистая — 1 ст. л.
Соль и перец — по вкусу
1. Варим картофель
Хорошо вымойте клубни и отварите в подсоленной воде до мягкости — около 20 минут. Остудите, очистите и нарежьте крупными дольками.
2. Подготовим остальные ингредиенты
Сварите яйца вкрутую (10 минут после закипания), охладите и разрежьте на четвертинки. Помидоры черри нарежьте пополам, листья салата порвите руками.
3. Подготовим тунца
Слейте жидкость из банки, рыбу разомните вилкой на крупные кусочки.
4. Заправка — быстро и просто
Смешайте лимонный сок и горчицу, добавьте соль и перец. Постепенно влейте оливковое масло, взбивая вилкой до лёгкой эмульсии.
5. Собираем салат
Разложите листья салата по тарелкам, сверху — тунец, черри и картофель. Полейте заправкой. Уложите четвертинки яиц — и подавайте!
Сала́т (от итал. salato - "то, что засолено" через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?