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Рыбный пирог на ужин: без заморочек и с ресторанным вкусом

2:35
Еда

Такой пирог — идеальный гость на вашем столе. Слои нежного шпината, сочного филе лосося и бархатного белого соуса спрятаны под золотистой хрустящей корочкой. Готовится он просто, но выглядит и на вкус — как ресторанное блюдо. Подойдёт для уютного ужина и украсит праздничное застолье. А главное — не требует предварительной подготовки рыбы: используем сырой лосось, и именно это делает начинку особенно сочной и ароматной.

Пирог с капустой и мясом
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с капустой и мясом

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500 г

  • Филе лосося (семга или форель) — 600 г

  • Шпинат свежий — 300 г

  • Зелёный лук — 40 г

  • Молоко — 200 мл

  • Сливочное масло — 30 г

  • Мука пшеничная — 1 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте шпинат
Промойте листья в нескольких водах, обсушите и удалите грубые черешки. Крупно нарежьте.

2. Подготовьте рыбу
Снимите кожу с филе, удалите кости (если есть). Нарежьте кусками толщиной не более 2 см — они отлично пропекутся в пироге.

3. Соус бешамель с зеленью
В сотейнике растопите сливочное масло, всыпьте муку и активно перемешайте. Влейте горячее молоко, постоянно помешивая, варите до загустения. Посолите, поперчите, добавьте мелко нарезанный зелёный лук.

4. Раскатайте тесто
Разделите тесто на две части. Раскатайте каждый пласт до прямоугольника примерно 30x22 см.

5. Формируем пирог
На один пласт выложите половину шпината, отступая 2 см от краёв. Сверху разложите куски лосося. Полейте соусом. Покройте оставшимся шпинатом.

6. Закрываем пирог
Смажьте края нижнего пласта взбитым яйцом. Накройте вторым пластом теста. Плотно защипните края. Проколите верх вилкой, чтобы выходил пар, и смажьте яйцом.

7. Выпекаем
Разогрейте духовку до 180-200 °C. Выпекайте пирог 30-40 минут до румяной, глянцевой корочки. Подавайте тёплым — он особенно хорош с бокалом белого вина или чашкой ароматного чая.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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