Эффектная закуска из духовки, которую легко повторить

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Крупные шампиньоны — настоящая находка для тех, кто любит вкусную и простую в приготовлении еду. Они не только идеально подходят для запекания, но и обладают более насыщенным вкусом, чем мелкие собратья. Особенно если начинить их ароматной начинкой из обжаренных ножек, солёной брынзы, оливок и свежей зелени.

Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шампиньоны запеченные

Ингредиенты (на 4 порции):

Крупные шампиньоны — 500 г

Брынза — 150-170 г

Оливки без косточки — 1 банка (400 г)

Лук — 1 небольшая головка (около 70 г)

Петрушка — 1 средний пучок

Растительное масло — 30 мл

Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте грибы и духовку

Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания застелите пергаментом. Шампиньоны аккуратно протрите бумажными полотенцами, выломайте ножки. Шляпки отложите, ножки мелко нарежьте.

2. Нарежьте начинку

Мелко порубите лук, оливки и петрушку. Натрите шляпки грибов маслом, посолите и поперчите. Выложите в форму и запекайте 10 минут.

3. Обжарьте начинку

На сковороде обжарьте лук с грибными ножками, добавив щепотку соли. Обжаривайте 10 минут, пока смесь не станет мягкой и ароматной.

4. Завершаем начинку

Снимите сковороду с огня. Добавьте раскрошенную брынзу, оливки и петрушку. Приправьте свежемолотым перцем. Всё хорошо перемешайте.

5. Начините и подавайте

Нафаршируйте запечённые шляпки грибов подготовленной смесью. Можно подавать сразу — как холодную закуску, а можно снова отправить в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр немного подплавился и всё прогрелось.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

