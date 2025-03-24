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Эффектная закуска из духовки, которую легко повторить

2:01
Еда

Крупные шампиньоны — настоящая находка для тех, кто любит вкусную и простую в приготовлении еду. Они не только идеально подходят для запекания, но и обладают более насыщенным вкусом, чем мелкие собратья. Особенно если начинить их ароматной начинкой из обжаренных ножек, солёной брынзы, оливок и свежей зелени.

Шампиньоны запеченные
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампиньоны запеченные

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Крупные шампиньоны — 500 г

  • Брынза — 150-170 г

  • Оливки без косточки — 1 банка (400 г)

  • Лук — 1 небольшая головка (около 70 г)

  • Петрушка — 1 средний пучок

  • Растительное масло — 30 мл

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт:

1. Подготовьте грибы и духовку
Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания застелите пергаментом. Шампиньоны аккуратно протрите бумажными полотенцами, выломайте ножки. Шляпки отложите, ножки мелко нарежьте.

2. Нарежьте начинку
Мелко порубите лук, оливки и петрушку. Натрите шляпки грибов маслом, посолите и поперчите. Выложите в форму и запекайте 10 минут.

3. Обжарьте начинку
На сковороде обжарьте лук с грибными ножками, добавив щепотку соли. Обжаривайте 10 минут, пока смесь не станет мягкой и ароматной.

4. Завершаем начинку
Снимите сковороду с огня. Добавьте раскрошенную брынзу, оливки и петрушку. Приправьте свежемолотым перцем. Всё хорошо перемешайте.

5. Начините и подавайте
Нафаршируйте запечённые шляпки грибов подготовленной смесью. Можно подавать сразу — как холодную закуску, а можно снова отправить в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр немного подплавился и всё прогрелось.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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