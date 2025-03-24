Крупные шампиньоны — настоящая находка для тех, кто любит вкусную и простую в приготовлении еду. Они не только идеально подходят для запекания, но и обладают более насыщенным вкусом, чем мелкие собратья. Особенно если начинить их ароматной начинкой из обжаренных ножек, солёной брынзы, оливок и свежей зелени.
Крупные шампиньоны — 500 г
Брынза — 150-170 г
Оливки без косточки — 1 банка (400 г)
Лук — 1 небольшая головка (около 70 г)
Петрушка — 1 средний пучок
Растительное масло — 30 мл
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте грибы и духовку
Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания застелите пергаментом. Шампиньоны аккуратно протрите бумажными полотенцами, выломайте ножки. Шляпки отложите, ножки мелко нарежьте.
2. Нарежьте начинку
Мелко порубите лук, оливки и петрушку. Натрите шляпки грибов маслом, посолите и поперчите. Выложите в форму и запекайте 10 минут.
3. Обжарьте начинку
На сковороде обжарьте лук с грибными ножками, добавив щепотку соли. Обжаривайте 10 минут, пока смесь не станет мягкой и ароматной.
4. Завершаем начинку
Снимите сковороду с огня. Добавьте раскрошенную брынзу, оливки и петрушку. Приправьте свежемолотым перцем. Всё хорошо перемешайте.
5. Начините и подавайте
Нафаршируйте запечённые шляпки грибов подготовленной смесью. Можно подавать сразу — как холодную закуску, а можно снова отправить в духовку на 5-7 минут, чтобы сыр немного подплавился и всё прогрелось.
Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.