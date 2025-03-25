Прокисло молоко? Сделайте из него самый пышный пирог с яблоками

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Прокисшее молоко — не повод для расстройства, а отличная возможность порадовать себя домашней выпечкой. Этот пышный пирог с яблоками на кислом молоке получается удивительно нежным, воздушным и ароматным. А если вы специально сквасите молоко, чтобы приготовить это лакомство — вас точно поймут. Подойдёт и пастеризованное молоко с коротким сроком годности: просто добавьте ложку сметаны и оставьте на ночь в тепле — к утру получится идеальная простокваша.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты (на 8 порций):

Мука пшеничная — 200 г

Яйца — 3 шт.

Кислое молоко — 230 мл

Сахар — 200 г

Яблоки — 500 г

Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Лимон — 1/2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г

Сахарная пудра — 1 ст. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Сливочное масло — для формы

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка яблок:

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Полейте лимонным соком, чтобы не потемнели. С лимона снимите немного цедры — она пригодится в тесто.

2. Яичная пена:

В глубокой миске взбейте яйца до пышности, затем добавьте сахар и продолжайте взбивать до почти полного растворения крупинок.

3. Молоко + аромат:

Влейте кислое молоко, добавьте соль, ванильный сахар, цедру и разрыхлитель. Взбейте до однородности.

4. Добавляем муку:

Просейте муку и порциями введите в смесь, перемешивая миксером на низкой скорости до получения гладкого, без комков, теста.

5. Подготовка формы:

Форму (22-24 см) выстелите пергаментом, бортики смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 °C.

6. Яблоки в крахмале:

Посыпьте дольки яблок крахмалом и перемешайте. Выложите в тесто, аккуратно вмешайте и распределите по форме.

7. Выпекаем:

Отправьте в духовку на 45-50 минут. Если верх подрумянился слишком рано, накройте фольгой. Готовность — деревянной шпажкой.

8. Финальный штрих:

Остудите пирог в форме, затем аккуратно переложите на блюдо. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

