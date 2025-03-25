Прокисло молоко? Сделайте из него самый пышный пирог с яблоками

Прокисшее молоко — не повод для расстройства, а отличная возможность порадовать себя домашней выпечкой. Этот пышный пирог с яблоками на кислом молоке получается удивительно нежным, воздушным и ароматным. А если вы специально сквасите молоко, чтобы приготовить это лакомство — вас точно поймут. Подойдёт и пастеризованное молоко с коротким сроком годности: просто добавьте ложку сметаны и оставьте на ночь в тепле — к утру получится идеальная простокваша.
Мука пшеничная — 200 г
Яйца — 3 шт.
Кислое молоко — 230 мл
Сахар — 200 г
Яблоки — 500 г
Крахмал картофельный — 1 ст. л.
Лимон — 1/2 шт.
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Ванильный сахар — 10 г
Сахарная пудра — 1 ст. л.
Соль — 1/4 ч. л.
Сливочное масло — для формы
1. Подготовка яблок:
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками. Полейте лимонным соком, чтобы не потемнели. С лимона снимите немного цедры — она пригодится в тесто.
2. Яичная пена:
В глубокой миске взбейте яйца до пышности, затем добавьте сахар и продолжайте взбивать до почти полного растворения крупинок.
3. Молоко + аромат:
Влейте кислое молоко, добавьте соль, ванильный сахар, цедру и разрыхлитель. Взбейте до однородности.
4. Добавляем муку:
Просейте муку и порциями введите в смесь, перемешивая миксером на низкой скорости до получения гладкого, без комков, теста.
5. Подготовка формы:
Форму (22-24 см) выстелите пергаментом, бортики смажьте сливочным маслом. Разогрейте духовку до 180 °C.
6. Яблоки в крахмале:
Посыпьте дольки яблок крахмалом и перемешайте. Выложите в тесто, аккуратно вмешайте и распределите по форме.
7. Выпекаем:
Отправьте в духовку на 45-50 минут. Если верх подрумянился слишком рано, накройте фольгой. Готовность — деревянной шпажкой.
8. Финальный штрих:
Остудите пирог в форме, затем аккуратно переложите на блюдо. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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