Жареные чебуреки по-новому: меньше времени, больше вкуса

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёное тесто во фритюре? Да, вы не ослышались. Чебуреки из готового теста — кулинарный парадокс, который внезапно работает. Пусть это и не классика, но такой способ — настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить время и всё же получить румяные, хрустящие чебуреки. Особенно если начинка будет лёгкой, например из курицы или индейки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Ингредиенты на 10 чебуреков

Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

Куриное бедро (без кожи) — 250 г

Лук — 100 г

Петрушка — 15 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Вода — 2 ст. л. (для сочности фарша)

Пшеничная мука — немного для работы с тестом

Растительное масло — 400 мл (для жарки)

Готовим фарш: сочный, но нежирный

Прокрутите мясо в мясорубке или измельчите в блендере. Лук порубите или тоже измельчите. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, перец и пару ложек воды — она сделает фарш сочнее. Перемешайте и дайте постоять.

Подготовьте тесто правильно

Разморозьте тесто, но не доводите до полной мягкости. Если оно из двух пластов — соедините и раскатайте в один большой. Сверните плотным рулетом, а затем нарежьте на 10 равных кусочков. Каждый слегка приплюсните и держите под плёнкой, чтобы не заветривался.

Формируем чебуреки

Раскатайте каждый кружок в лепёшку диаметром 16-18 см. На одну половину выложите тонким слоем 35-38 г фарша, отступая от края примерно 1,5 см. Сложите пополам и защипните края, прижимая вилкой.

Обжариваем до золотистой корочки

Налейте в сковороду масло — слой должен быть не менее 7 мм. Разогрейте до среднего жара. Сначала протестируйте кусочек теста: если шипит и быстро зарумянивается — масло готово.

Жарьте чебуреки по 2 штуки за раз: сначала по 2-3 минуты с одной стороны, затем 1,5-2 минуты с другой. Готовые изделия выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.

Советы хозяйке:

Жарьте сначала пробный чебурек — это поможет понять, готовится ли начинка внутри.

Никогда не используйте дрожжевое тесто — оно поднимается слишком сильно, а фарш может остаться сырым.