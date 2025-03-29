Слоёное тесто во фритюре? Да, вы не ослышались. Чебуреки из готового теста — кулинарный парадокс, который внезапно работает. Пусть это и не классика, но такой способ — настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить время и всё же получить румяные, хрустящие чебуреки. Особенно если начинка будет лёгкой, например из курицы или индейки.
Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
Куриное бедро (без кожи) — 250 г
Лук — 100 г
Петрушка — 15 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Вода — 2 ст. л. (для сочности фарша)
Пшеничная мука — немного для работы с тестом
Растительное масло — 400 мл (для жарки)
Прокрутите мясо в мясорубке или измельчите в блендере. Лук порубите или тоже измельчите. Добавьте мелко нарезанную петрушку, соль, перец и пару ложек воды — она сделает фарш сочнее. Перемешайте и дайте постоять.
Разморозьте тесто, но не доводите до полной мягкости. Если оно из двух пластов — соедините и раскатайте в один большой. Сверните плотным рулетом, а затем нарежьте на 10 равных кусочков. Каждый слегка приплюсните и держите под плёнкой, чтобы не заветривался.
Раскатайте каждый кружок в лепёшку диаметром 16-18 см. На одну половину выложите тонким слоем 35-38 г фарша, отступая от края примерно 1,5 см. Сложите пополам и защипните края, прижимая вилкой.
Налейте в сковороду масло — слой должен быть не менее 7 мм. Разогрейте до среднего жара. Сначала протестируйте кусочек теста: если шипит и быстро зарумянивается — масло готово.
Жарьте чебуреки по 2 штуки за раз: сначала по 2-3 минуты с одной стороны, затем 1,5-2 минуты с другой. Готовые изделия выкладывайте на бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир.
Жарьте сначала пробный чебурек — это поможет понять, готовится ли начинка внутри.
Никогда не используйте дрожжевое тесто — оно поднимается слишком сильно, а фарш может остаться сырым.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.