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Курник без суеты: рецепт праздничного пирога с начинкой на каждый день

3:07
Еда

Традиционно курник считался символом семейного благополучия и готовился на свадьбы. Чем больше в нём было слоёв и начинок, тем счастливее, по поверьям, должна была быть жизнь новобрачных. Сегодня же мы приготовим упрощённую, но не менее вкусную версию этого пирога: без замеса теста (используем покупное), с двумя классическими начинками — курицей и грибами, и блинчиками между слоями. Вкус получится насыщенный, текстура — слоистая, а готовится всё проще, чем кажется.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

Ингредиенты

Для основы:

  • Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г

  • Яйцо + сметана (для смазывания)

Для блинов:

  • Пшеничная мука — 1 стакан

  • Молоко — 300 мл

  • Яйцо — 1 шт.

  • Растительное масло — 50 мл

  • Сахар — 1 ч. л., соль — 5 г

Начинка 1 — куриная:

  • Куриное филе — 500 г

  • Лук — 100 г

  • Сливки (33%) — 150 г

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Начинка 2 — грибная:

  • Шампиньоны — 400 г

  • Лук — 100 г

  • Сливочное масло — 20 г

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить курник пошагово

1. Испеките блинчики. Смешайте муку, сахар, соль и молоко. Вбейте яйцо, добавьте оставшееся молоко и масло. Жарьте блины на сковороде диаметром 20–22 см.

2. Приготовьте грибную начинку. Шампиньоны нарежьте, обжарьте с луком до испарения влаги. Добавьте сливочное масло, приправы и прогрейте ещё несколько минут.

3. Куриную начинку готовьте на той же сковороде. Обжарьте куриное филе, затем добавьте лук и тушите в сливках. Посолите, поперчите и остудите.

4. Раскатайте тесто. Если тесто из двух пластов, соедините их и раскатайте в квадрат примерно 3,5 мм толщиной. Переложите на пергамент и противень.

5. Соберите пирог. В центр теста положите блин, на него — грибную начинку. Накройте другим блином и выложите курицу. Чередуйте слои, пока не закончатся. Заверните края теста к центру, оставив традиционное отверстие сверху.

6. Украсьте и запеките. Смажьте пирог смесью яйца и сметаны, при желании сделайте украшения из обрезков теста. Выпекайте при 180–190°С около 30 минут до золотистой корочки.

Полезные советы:

  • Вместо противня можно использовать разъёмную форму с пергаментом.

  • Замороженные грибы подойдут, но обязательно отварите лесные.

  • Курник можно адаптировать: добавить картофель, рис или сделать начинку из рыбы.

Уточнения

Курник — русский пирог куполообразной формы с начинкой из курятины или индюшатины. Распространён в Южной России, особенно среди донского и кубанского казачества. Как пирог выпекался и в других регионах России.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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