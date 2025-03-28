Курник без суеты: рецепт праздничного пирога с начинкой на каждый день

Традиционно курник считался символом семейного благополучия и готовился на свадьбы. Чем больше в нём было слоёв и начинок, тем счастливее, по поверьям, должна была быть жизнь новобрачных. Сегодня же мы приготовим упрощённую, но не менее вкусную версию этого пирога: без замеса теста (используем покупное), с двумя классическими начинками — курицей и грибами, и блинчиками между слоями. Вкус получится насыщенный, текстура — слоистая, а готовится всё проще, чем кажется.
Для основы:
Слоёное бездрожжевое тесто — 500 г
Яйцо + сметана (для смазывания)
Для блинов:
Пшеничная мука — 1 стакан
Молоко — 300 мл
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 50 мл
Сахар — 1 ч. л., соль — 5 г
Начинка 1 — куриная:
Куриное филе — 500 г
Лук — 100 г
Сливки (33%) — 150 г
Масло растительное — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Начинка 2 — грибная:
Шампиньоны — 400 г
Лук — 100 г
Сливочное масло — 20 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
1. Испеките блинчики. Смешайте муку, сахар, соль и молоко. Вбейте яйцо, добавьте оставшееся молоко и масло. Жарьте блины на сковороде диаметром 20–22 см.
2. Приготовьте грибную начинку. Шампиньоны нарежьте, обжарьте с луком до испарения влаги. Добавьте сливочное масло, приправы и прогрейте ещё несколько минут.
3. Куриную начинку готовьте на той же сковороде. Обжарьте куриное филе, затем добавьте лук и тушите в сливках. Посолите, поперчите и остудите.
4. Раскатайте тесто. Если тесто из двух пластов, соедините их и раскатайте в квадрат примерно 3,5 мм толщиной. Переложите на пергамент и противень.
5. Соберите пирог. В центр теста положите блин, на него — грибную начинку. Накройте другим блином и выложите курицу. Чередуйте слои, пока не закончатся. Заверните края теста к центру, оставив традиционное отверстие сверху.
6. Украсьте и запеките. Смажьте пирог смесью яйца и сметаны, при желании сделайте украшения из обрезков теста. Выпекайте при 180–190°С около 30 минут до золотистой корочки.
Вместо противня можно использовать разъёмную форму с пергаментом.
Замороженные грибы подойдут, но обязательно отварите лесные.
Курник можно адаптировать: добавить картофель, рис или сделать начинку из рыбы.
Курник — русский пирог куполообразной формы с начинкой из курятины или индюшатины. Распространён в Южной России, особенно среди донского и кубанского казачества. Как пирог выпекался и в других регионах России.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.