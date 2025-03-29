Классика в новой версии: окрошка на майонезе, которая лучше оригинала

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если классическая окрошка на квасе кажется вам странной или "на любителя", попробуйте её аналог на майонезе. Да-да, суп без кваса — это не кулинарная ошибка, а вполне себе вкусная и логичная вариация. Главное — холодная вода, майонез и мелко нарезанные овощи. А добавление докторской колбасы подарит ностальгический вкус, знакомый с детства.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Ингредиенты

Майонез "Провансаль" — 200 г

Варёная колбаса (докторская) — 250 г

Картофель — 5 шт.

Яйца — 5 шт.

Огурцы — 2 шт.

Зелень (петрушка, укроп, лук) — по 50 г

Соль — 0,5 ч. л.

Вода кипячёная — 2 л

Как приготовить окрошку на майонезе

Подготовьте всё заранее. Отварите картофель в мундире, остудите. Яйца сварите вкрутую, дайте остыть. Вскипятите воду — потом она должна полностью охладиться. Нарежьте овощи. Картофель очистите и порежьте кубиками. Чтобы они были аккуратными, охладите клубни в холодильнике. Яйца тоже мелко порубите. Колбаса — классика. Нарежьте докторскую кубиками. Подойдёт и другая нежирная варёная колбаса, но с докторской вкус получается максимально привычным. Добавьте огурцы и зелень. Огурцы порежьте небольшими ломтиками. Мелко нарубите укроп, петрушку и зелёный лук, удалив грубые стебли. Соберите всё вместе. В большой миске смешайте все ингредиенты. Посолите. Добавьте майонез и перемешайте. Постепенно влейте охлаждённую воду до желаемой густоты. Оставьте настаиваться минимум на 30 минут в холодильнике.

Полезные вариации:

Вместо колбасы можно использовать отварную говядину, курицу или карбонад.

Для пикантности добавьте немного горчицы или хрена — прямо перед добавлением майонеза.

Уточнения

Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана.

