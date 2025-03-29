Классика в новой версии: окрошка на майонезе, которая лучше оригинала

Если классическая окрошка на квасе кажется вам странной или "на любителя", попробуйте её аналог на майонезе. Да-да, суп без кваса — это не кулинарная ошибка, а вполне себе вкусная и логичная вариация. Главное — холодная вода, майонез и мелко нарезанные овощи. А добавление докторской колбасы подарит ностальгический вкус, знакомый с детства.
Майонез "Провансаль" — 200 г
Варёная колбаса (докторская) — 250 г
Картофель — 5 шт.
Яйца — 5 шт.
Огурцы — 2 шт.
Зелень (петрушка, укроп, лук) — по 50 г
Соль — 0,5 ч. л.
Вода кипячёная — 2 л
Подготовьте всё заранее. Отварите картофель в мундире, остудите. Яйца сварите вкрутую, дайте остыть. Вскипятите воду — потом она должна полностью охладиться.
Нарежьте овощи. Картофель очистите и порежьте кубиками. Чтобы они были аккуратными, охладите клубни в холодильнике. Яйца тоже мелко порубите.
Колбаса — классика. Нарежьте докторскую кубиками. Подойдёт и другая нежирная варёная колбаса, но с докторской вкус получается максимально привычным.
Добавьте огурцы и зелень. Огурцы порежьте небольшими ломтиками. Мелко нарубите укроп, петрушку и зелёный лук, удалив грубые стебли.
Соберите всё вместе. В большой миске смешайте все ингредиенты. Посолите. Добавьте майонез и перемешайте. Постепенно влейте охлаждённую воду до желаемой густоты. Оставьте настаиваться минимум на 30 минут в холодильнике.
Вместо колбасы можно использовать отварную говядину, курицу или карбонад.
Для пикантности добавьте немного горчицы или хрена — прямо перед добавлением майонеза.
Окро́шка — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана.
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