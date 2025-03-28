Эти рыбы под охраной, но на чёрном рынке за них борются рестораторы

Некоторые рыбы стоят дороже золота — в прямом смысле. Их цена формируется из многих факторов: редкость, сложность вылова, логистика, строгие квоты и, конечно, гурманский интерес. Есть экземпляры, за которых готовы заплатить миллионы долларов.
1. Калуга — осетровая легенда с икрой на вес золота
Эта гигантская рыба может весить до тонны и прожить 80 лет. Обитает в Амуре и охраняется как на региональном, так и на международном уровне. Популяция катастрофически сокращается, а браконьеры продолжают её вылавливать ради дорогой икры. За 50 г икры калуги за границей отдают до 2880 долларов, а вылов дикого экземпляра влечёт штраф в 269 тысяч рублей.
2. Белуга-альбинос — икра, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса
Редчайшая мутация превращает белугу в настоящую жемчужину среди осетровых. Её золотистую икру Almas ценят так высоко, что за 1 кг в Иране просят 34,5 тысячи долларов. Рыба находится под охраной, а легально купить продукцию можно только с аквакультурных ферм.
3. Тихоокеанский голубой тунец — любимец японских суши-мастеров
Эта мясистая рыба с мраморной текстурой ценится за нежность и насыщенный вкус. Особенно крупных особей продают на аукционах: в 2019 году тунец весом 278 кг ушёл за рекордные 3,1 млн долларов. В магазинах 1 кг может стоить 300 долларов.
4. Фугу — смертельно опасная, но притягательная
Её мясо — деликатес в Японии, но готовить фугу разрешается только лицензированным поварам. Внутренности этой рыбы содержат смертельно опасный яд. Цена порции — до 200 долларов. Вкус — сладковатый, с характерным онемением языка.
5. Баррамунди — рыба без костей, но с премиум-вкусом
Обитает в водоёмах Юго-Восточной Азии и Австралии. Рыба без костей, нежная, сочная, с маслянистым вкусом. В магазинах стоит до 4,2 тысячи рублей за кг, но на фермах — в разы дешевле.
6. Рыба-меч — агрессивный охотник с нежным филе
Символ морских глубин с "мечом" на морде. Мясо плотное, белое, без костей и рыбного запаха. Вкус — мягкий, с лёгкой сладостью. Стоимость — от 42 долларов за кг.
7. Арапайма — амазонский гигант, дышащий воздухом
Редкая рыба из бассейна Амазонки. Может дышать воздухом и выживать в засуху. Вылов в Бразилии разрешён лишь раз в год. Стоит от 35 долларов за кг, но в живом виде для аквариумов цена выше.
8. Русский осётр — изысканный вкус и чёрная икра
На грани исчезновения, вылов в России запрещён. В продаже — только с ферм. Вкус — маслянистый, икра — деликатес. Ущерб за вылов дикого осетра оценивается в 138 тысяч рублей.
Фу́гу — традиционное блюдо японской кухни из некоторых видов ядовитых рыб семейства иглобрюхих (Tetraodontidae) рода Takifugu (также называемых рыба фугу), печень которых содержит яд тетродотоксин. В Японии фугу считается деликатесом и пользуется большой популярностью.
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